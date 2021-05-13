Не пробили захист: які гривні не вміють підробляти фальшивомонетники

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Фальшивомонетникам складно підробити українську валюту, тому за підсумками 2020 року на 1 млн справжніх банкнот гривень припадало близько 5,5 підроблених купюр (у ЄС – євро утричі більше).

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Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

Як інформує регулятор, найчастіше 2020 року підробляли банкноти старого зразка – 500 гривень 2006 року та 200 гривень 2007 року (близько 60% та 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот).

Банкноти нового покоління (номіналу 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Нацбанк увів у обіг 2015–2020 років) мають посилену систему захисту. У банкнотах високих номіналів застосовано інноваційні оптично-змінні елементи, які громадянам легко перевірити, а зловмисникам – надзвичайно складно відтворити.

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Тому 2020 року підробки банкнот гривні нового зразка складають лише 4% від загальної кількості вилучених купюр, а їх якість є досить низькою. Також за підсумками минулого року спостерігалося зменшення кількості підроблених банкнот за номіналами:

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100 грн – на 40%;

50 грн – на 32%;

20 грн – на 4,5%;

5 та 10 грн – на 36%.

Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касирів. Їх найчастіше збували через заклади торгівлі та швидкого харчування, автозаправки тощо.

Серед вилучених з обігу у 2020 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

долари США (86% від загальної кількості вилучених банкнот);

євро (12%);

російські рублі та англійські фунти стерлінгів (2%).

Найчастіше зловмисники підробляли банкноти у:

100 доларів (95% від загальної кількості вилученої валюти США);

50 та 500 євро (30% та 29% від загальної кількості вилучених підроблених євро);

5 000 та 1 000 російських рублів (74% та 26% від загальної кількості вилучених підроблених російських рублів).

Нацбанк нагадав, що у разі сумнівів щодо справжності банкнот гривні й інвалюти громадяни можуть безкоштовно перевірити їх у НБУ. Якщо гривні справжні – клієнтам відшкодують всю суму. Якщо банкноти іноземної валюти визнають справжніми – їх повернуть власнику. Підроблені банкноти вилучать без відшкодування і передадуть Національній поліції для розслідування.

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" розповідав, де можуть підсунути фальшиві 200 і 500 гривень і як виявити підробку.