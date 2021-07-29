Чи не привід для хвилювання. Українцям пророкують уповільнення інфляції

Економісти більш оптимістичні в питанні зростання споживчих цін, ніж Національний банк України

В Україні знову дорожчають продукти / Фото: AFP, freepik.com

Інфляція, що стрімко прискорилася, – не привід для хвилювання. Скоро зростання цін в Україні сповільниться до 7,5%, а в наступному році показник повернеться до цільового коридору Національного банку – 5-6%. Наразі інфляція оцінюється в 9,5%.

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Такий прогноз озвучила головна економістка Dragon Capital, членкиня наглядової ради ЦЕС Олена Білан.

"Інфляція не є істотним приводом для хвилювання. Наприкінці року ми побачимо уповільнення інфляції", – впевнена Білан.

Сам Нацбанк, тим часом, менш оптимістичний:

він очікує сплеску інфляції восени 2021 року – до 10%;

– до 10%; погіршився прогноз інфляції на кінець року – з 8% до 9,6%.

А прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ) близький до прогнозу ЦЕС – 7,9% до кінця року.

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Що подорожчало найсильніше в червні

Прискорилося зростання цін на соняшникову олію і продукти його переробки – майонези, маргарини, спреди. Молоко стало дорожчати швидше через збільшення вартості кормів і скорочення виробництва.

Високі світові ціни на цукор і поганий урожай цукрових буряків зумовили подорожчання цукру на внутрішньому ринку.

на внутрішньому ринку. Макаронні і кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти теж подорожчали – через збільшення виробничих витрат на сировину.

Послуги: харчування в кафе, ресторанах і т.д., квитки в кіно і на концерти, а також інші послуги сфери культури і відпочинку, страхування особистого транспорту кабельне телебачення та інтернет.

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