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"Не давайте Путіну грошей!" У Польщі попередили про небезпеку запуску "Північного потоку-2"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
18 листопада, 13:50
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Прем'єр міністр Польщі попередив про стратегічну небезпеку російського газопроводу "Північний потік-2"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина повинна відмовитись від російського газогону "Північний потік-2" заради миру.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю Bild.

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За словами прем’єра, якщо новим канцлером стане Олаф Шольц, він запропонує йому не давати Путіну грошей у вигляді плати за енергоресурси.

"Я скажу йому: ми захищаємо кордон Євросоюзу тут, у Польщі! А якщо говорити про ширшу картину: давайте працювати разом заради миру і не давати Путіну додаткових грошей у вигляді платежів за енергоресурси, щоб він не міг продовжувати нарощувати озброєння", – заявив прем’єр.

Сертифікація "Північного потоку-2"

Український "Нафтогаз" отримав можливість взяти участь у сертифікації "Північного потоку-2" та спробує довести німецькому регулятору його небезпечність.

Однак наш експерт, економіст Олексій Кущ вважає, що "Нафтогазу" наврядчи вдастся якось завадити запуску трубопроводу, оскільки його думку просто не будуть враховувати.

"Сьогодні" разом з президентом Українського аналітичного центру Олександром Охріменко розбирались, наскільки можливо відтермінувати запуск россійсього газогону.

Ми також розповідали, що про участь України у процесі сертифікації сказали в Німеччині.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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