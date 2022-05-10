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НБУ змінив валютні обмеження – що дозволено та заборонено робити з 10 травня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 травня, 10:59
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Розповідаємо, навіщо НБУ послабив та посилив деякі обмеження для українців
НБУ змінив правила переказів
НБУ змінив правила переказів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні почали діяти нові валютні обмеження з 10 травня, які дадуть громадянам змогу задовольнити власні потреби, а економіка швидше відновлювалась.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

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Для громадян

Отже, з вівторка, 10 травня, українцям дозволено переказувати кошти за кордон для виплати аліментів. Натомість тимчасово заборонено здійснювати розрахунки за кордоном з метою купівлі:

  • цінних паперів;
  • акцій;
  • облігацій;
  • брокерських послуг.

Зазначається, що заборона діє на емітовані українськими банками картки. Ці зміни мають обмежити відтік капіталу з країни і захистити міжнародні резерви.

Зауважте, що ці обмеження не впливають на закордонні розрахунки за будь-які інші товари та послуги.

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Для інвесторів

Відтепер іноземним інвесторам дозволено переказувати за кордон кошти, які будуть отримані від проведеної після 1 квітня 2023 року виплати погашення або сплати доходу за облігаціями внутрішньої державної позики.

Це потрібно для підвищення зацікавленості нерезидентів у купівлі ОВДП.

НБУ засекретив для українців реєстри

На час дії воєнного стану в Україні засекретили доступ до Комплексної інформаційної системи і таких реєстрів:

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  • державний реєстр фінансових установ;
  • реєстр колекторних компаній;
  • державний реєстр страхових та перестрахових брокерів;
  • перелік небанківських фінансових груп.

Це потрібно для того, щоб ворог не зміг знайти та використати інформацію про учасників фінансового ринку України.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з і курсом долара на чорному ринку розповідали, за що банки блокують гроші на рахунках українців.

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