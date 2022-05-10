НБУ змінив валютні обмеження – що дозволено та заборонено робити з 10 травня

В Україні почали діяти нові валютні обмеження з 10 травня, які дадуть громадянам змогу задовольнити власні потреби, а економіка швидше відновлювалась.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Для громадян
Отже, з вівторка, 10 травня, українцям дозволено переказувати кошти за кордон для виплати аліментів. Натомість тимчасово заборонено здійснювати розрахунки за кордоном з метою купівлі:
- цінних паперів;
- акцій;
- облігацій;
- брокерських послуг.
Зазначається, що заборона діє на емітовані українськими банками картки. Ці зміни мають обмежити відтік капіталу з країни і захистити міжнародні резерви.
Зауважте, що ці обмеження не впливають на закордонні розрахунки за будь-які інші товари та послуги.
Для інвесторів
Відтепер іноземним інвесторам дозволено переказувати за кордон кошти, які будуть отримані від проведеної після 1 квітня 2023 року виплати погашення або сплати доходу за облігаціями внутрішньої державної позики.
Це потрібно для підвищення зацікавленості нерезидентів у купівлі ОВДП.
НБУ засекретив для українців реєстри
На час дії воєнного стану в Україні засекретили доступ до Комплексної інформаційної системи і таких реєстрів:
- державний реєстр фінансових установ;
- реєстр колекторних компаній;
- державний реєстр страхових та перестрахових брокерів;
- перелік небанківських фінансових груп.
Це потрібно для того, щоб ворог не зміг знайти та використати інформацію про учасників фінансового ринку України.
"Сьогодні" також писали, що відбувається з і курсом долара на чорному ринку розповідали, за що банки блокують гроші на рахунках українців.