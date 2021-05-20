Призначення міністрів, ціна газу і штраф для Google – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Рада підтримала зміни в Кабміні, а уряд більше не буде посередником між "Нафтогазом" і ТКЕ

Фото: REUTERS / Pixabay / Pexels

Верховна Рада проголосувала за низку кадрових рішень, Володимир Зеленський дав велику пресконференцію, присвячену двом рокам його президентства, набули чинності кілька важливих документів.

Призначення міністрів

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Український парламент підтримав подання прем'єра Дениса Шмигаля на трьох нових членів Кабміну, двоє з яких увійшли до економічного блоку уряду. Так, Верховна Рада 284 голосами за призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури. Крім того, парламент призначив Олексія Любченка першим віцепрем'єром – міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Цю постанову підтримали 293 нардепи.

А президент Володимир Зеленський заявив, що звільнений міністр економіки Ігор Петрашко працюватиме в Офісі президента. Також у команді залишається ексміністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Санкції проти "Північного потоку – 2"

Рішення адміністрації Джо Байдена не запровджуват санкції проти Nord Stream 2 AG (швейцарської компанії-оператора трубопроводу "Північний потік – 2"), що викликало радість у Росії і задоволення канцлера Німеччини Ангели Меркель, прокоментував президент Володимир Зеленський. Він вважає, що відмова від санкцій проти "Північного потоку – 2" може стати великою геополітичною перемогою Росії.

Водночас агентство Bloomberg порушило питання, що Меркель запропонує Байдену за відмову від санкцій проти Nord Stream 2.

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А сенатор-демократ Джин Шахін заявила, що попри зняття санкцій проти Nord Stream 2 AG, адміністрація США запровадять санкції проти восьми російських структур, що мають стсоунок до проєкту з будівництва скандального газопроводу.

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Газ для ТКЕ

Починаючи з 20 травня Кабмін не буде встановлювати ціни на газ для теплокомуненерго і не буде зобов'язувати "Нафтогаз" продавати їм блакитне паливо за фіксованою ціною.

Як заявив прем'єр Денис Шмигаль, це ще один важливий крок до створення повноцінного ринку газу, який дозволить місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло і гарячу воду. Тепер всі ТКЕ, більшість з яких належать місцевій владі, будуть укладати контракти з газопостачальними компаніями самостійно, підкреслив глава уряду.

"Британські" права

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що українці у Великій Британії можуть без іспитів обміняти свої водійські права на аналогічний британський документ.

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Як виявилося, 20 травня набрав чинності Акт "The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021". Відтепер Україна включена до переліку так званих "вказаних країн" (англ. "Designated countries"). Найближчим часом Україна запровадить аналогічні умови для британських водіїв.

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Google оштрафували на мільйон

Антимонопольний комітет оштрафував на 1 млн грн дочірню компанію Google в Україні за те, що більше року не давала інформацію за запитом влади. Штраф наклали в рамках розслідування блокування облікового запису українського ФОПа в додатку "Google Мій бізнес". Google в результаті все ж надав необхідні дані, але на той момент справу проти компанії вже було порушено. Тож АМКУ врахував цей факт при накладанні штрафу.

Нагадаємо, 19 травня сайт "Сьогодні" повідомляв, що Кабмін переписав правила надання субсидій, а біткоїн обвалився.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ