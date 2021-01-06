Нардепи заявили, що НКРЕКП може ухвалити катастрофічне для "зеленої" енергетики рішення

Члени міжфракційного об'єднання у Верховній Раді "Чиста енергія – здорове навколишнє середовище" направили голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Валерію Тарасюку звернення, в якому попередили про загрозу функціонуванню сектору "зеленої" енергетики та енергетичної безпеки держави. До таких наслідків може призвести рішення регулятора, прийняти яке можуть 6 січня, вважають народні депутати. Про це повідомляє "Гордон" із посиланням на "РБК-Україна".

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Лист парламентарії адресували також прем'єр-міністру України Денисові Шмигалю, главі Офісу президента Андрієві Єрмаку та в.о. міністра енергетики Юрієві Вітренку.

"Звертаємося до вас стосовно рішення НКРЕКП, яке планується прийняти 6 січня 2021 року в частині щодо заборгованості на ринку електричної енергії, – ідеться у зверненні. –Враховуючи, що КМУ затвердив у грудні 2020 року відповідні державні гарантії на суму 11,3 млрд грн із метою залучення НЕК "Укренерго" кредитів від трьох державних банків, то виробники ВДЕ очікували виконання зобов'язання щодо погашення 40% від існуючого боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року".

Нардепи зазначають, що НКРЕКП на засіданні 6 січня може внести зміни в нормативні документи, які заборонять держпідприємству "Гарантований покупець" використовувати залучені гроші для погашення боргу перед виробниками "зеленої" електроенергії.

"Прийняття такого рішення буде катастрофічним, адже знищить єдине доступне джерело для погашення заборгованості та знівелює всі надані Кабінетом Міністрів України та Національною комісією зобов'язання. Тому закликаємо в установленому законодавством порядку забезпечити виконання зобов'язань, передбачених меморандумом про взаєморозуміння, та не допустити порушення прав інвесторів відновлюваної енергетики через прийняття рішень, які суперечать уже досягнутим домовленостям", – ідеться в листі.

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1 серпня 2020 року набув чинності закон №810-IX, він передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за "небаланси" для виробників "чистої" електроенергії із 2022 року (50% 2021 року) та інші норми. Зазначені заходи дадуть змогу економити державі 7 млрд грн щорічно, вважають автори документа. Закон визначає строки й обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – у четвертому кварталі 2020 року держава мала погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% – 2021 року.

Меморандум між урядом та інвесторами у ВДЕ передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи із серпня 2020 року.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд планував у четвертому кварталі 2020 року виплатити 40% накопичених перед "зеленою" генерацією боргів, писала "Енергореформа".

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10 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом міністрів та іноземними інвесторами у відновлювану енергетику щодо скорочення "зелених" тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на "зелену" енергетику, зазначало агентство "РБК-Україна".

Міністерство енергетики України пропонувало доповнити проєкт державного бюджету на 2021 рік пунктом про виділення коштів у розмірі 11,55 млрд грн для фінансової підтримки ДП "Гарантований покупець", щоб підприємство мало можливість здійснювати оплату за вироблену "зелену" електроенергію.

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Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого станом на 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не було, у проєкт державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

6 жовтня минулого року провідні асоціації ВДЕ написали лист прем'єр-міністру Денисові Шмигалю і повідомили, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язань щодо погашення боргів перед ними, писав "Укррудпром".

29 жовтня інвестори знову написали прем'єру. Вони нагадали, що відновлювана енергетика 2019 року заплатила до державного та місцевих бюджетів 19,77 млрд грн податків, із яких 6,17 млрд грн – податку на прибуток і 11,68 млрд грн – ПДВ. Вони зазначили, що це значно більше, ніж податки, сплачені разом ДП "НАЕК "Енергоатом" і ЗАТ "Укргідроенерго", і втричі більше за сплачені тепловими електростанціями.

"Укррудпром" проаналізував судовий реєстр і з'ясував, що станом на 7 жовтня компаній, які подали позови до ДП "Гарантований покупець", було вже більше ніж 50, загальна сума збитків за позовними заявами вже перевищила 630 млн грн.

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