Нардеп "Слуги народу" Семінський визнав автентичність записів про 7 млн за мандат

Олег Семінський, народний депутат від "Слуги народу", фігурант скандалу з оприлюдненої розмови, в якій висловив готовність заплатити 7 мільйонів за мандат будь-якої партії, підтвердив достовірність запису, повідомляє "Obozrevatel".

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Нагадаємо, Олег Семінський ділиться планами щодо своєї політичної перспективи і готовності балотуватися від будь-якої з партій і озвучує розмір бюджету, який готовий витратити на те, щоб отримати мандат – сім мільйонів доларів.

"Я не буду займатися публічною політикою. У мене в цьому немає необхідності. Але я отримую мандат. І поки не знімуть недоторканність, поки буде можливість... Аж до комуністів", - говорить він на запису.

У коментарі "Суспільному" Семінський визнав, що розмова між ним і екснардепом Миколою Рудьковським, зафіксована на запису, дійсно мала місце.

"Розмова з Рудковським, фрагменти якої були використані, дійсно була у 2010-2011 році. Але під час нашої розмови Рудковський, не повідомляв, що буде записувати. Тому я здивований, що взагалі з'явилися якісь записи", – каже нардеп.

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Водночас він спробував виправдатися тим, що розмова про сім мільйонів йшла не в прив'язці до виборів, а у зв'язку із наміром купити частку в бізнесі, а сама розмова була вирвана з контексту.

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