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Нардеп від "Слуги народу" Семінський вів любовне листування з помічницею під час засідання Ради

18 березня, 11:54

Ірина Ненько Ірина Ненько

Скандально відомий нардеп на пленарному засіданні вів переписку сексуального характеру

Скандально відомий нардеп від "Слуги народу" Олег Семінський під час засідання парламенту вів листування сексуального характеру зі своєю помічницею у Верховній Раді Катериною Демченко, повідомляє "Obozrevatel" з посиланням на "Цензор.нет".

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"Мур-мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу", – написав Олег Семінський. Йому відповіли: "Мммм, закрила очі, згадуючи. Хочу тебе".

Дівчина називає Олега Семінського "котиком" і "красунчиком", цікавиться, як він "після вчорашнього", а нардеп "Слуги народу" відправляє їй любовні смайлики, поцілунки і сердечка.

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Судячи з фото екрану смартфона, Семінський вів переписку з абонентом по імені "Черк Нат Сівер", фото і номер телефону збігаються з даними телефону Катерини Демченко. Дівчина з таким ім'ям значиться у списку помічників нардепа у Верховній Раді.

Крім того, минулої осені партія "Слуга народу" висунула Катерину Демченко кандидатом на місцевих виборах в Чернігові, який і представляє у Верховній Раді Семінський.

Олег Семінський є фігурантом скандальної кримінальної справи про його викрадення, яке він використовує з метою отримання частки в найбільшій газодобувній компанії України "Нафтогазвидобування" вартістю 150 млн дол.

Також Семінський відомий заявою про те, що готовий купити мандат нардепа будь-якої політичної сили за 7 млн доларів.

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Верховна Рада семинский переписка слуга народа
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