Нардеп від "Слуги народу" Семінський вів любовне листування з помічницею під час засідання Ради

Скандально відомий нардеп від "Слуги народу" Олег Семінський під час засідання парламенту вів листування сексуального характеру зі своєю помічницею у Верховній Раді Катериною Демченко, повідомляє "Obozrevatel" з посиланням на "Цензор.нет".

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"Мур-мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу", – написав Олег Семінський. Йому відповіли: "Мммм, закрила очі, згадуючи. Хочу тебе".

Дівчина називає Олега Семінського "котиком" і "красунчиком", цікавиться, як він "після вчорашнього", а нардеп "Слуги народу" відправляє їй любовні смайлики, поцілунки і сердечка.

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Судячи з фото екрану смартфона, Семінський вів переписку з абонентом по імені "Черк Нат Сівер", фото і номер телефону збігаються з даними телефону Катерини Демченко. Дівчина з таким ім'ям значиться у списку помічників нардепа у Верховній Раді.

Крім того, минулої осені партія "Слуга народу" висунула Катерину Демченко кандидатом на місцевих виборах в Чернігові, який і представляє у Верховній Раді Семінський.

Олег Семінський є фігурантом скандальної кримінальної справи про його викрадення, яке він використовує з метою отримання частки в найбільшій газодобувній компанії України "Нафтогазвидобування" вартістю 150 млн дол.

Також Семінський відомий заявою про те, що готовий купити мандат нардепа будь-якої політичної сили за 7 млн доларів.

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