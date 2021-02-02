Нардеп Гончаренко закликав РНБО запровадити санкції за купівлю російської та білоруської електроенергії

"Законопроєкт у Верховній Раді. Чому він не розглядається?" – запитує депутат

Українська влада демонструє подвійні стандарти, запроваджуючи санкції проти Нікарагуа за відкриття консульства на території окупованого Криму і паралельно купуючи російську електроенергію, стверджує народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), пише "Інтерфакс-Україна".

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"Звичайно, ми маємо підтримати санкції проти Нікарагуа, будь-якої іншої країни, яка йде в руслі російської політики, російських наративів. Ми маємо боротися і всьому світу демонструвати, що Крим – це Україна... Але мене дивує, що президент Зеленський готовий боротися з Нікарагуа, але чомусь не готовий боротися з Росією. У той час, коли ми приймаємо рішення по санкціях проти Нікарагуа, Україна купує російську електроенергію. З 1 лютого ми відновили імпорт російської електроенергії. Що це?" – сказав Гончаренко.

Як повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність" у вівторок, парламентарій зазначив, що ЄС відмовилася від закупівлі електроенергії з Білоруської АЕС, а Україна її купує, незважаючи на те, що Білорусь та РФ – "одна енергетична система". "Чому ми робимо жебраками українського шахтаря, українського енергетика, українську промисловість для того, щоб платити гроші російському шахтарю, російському енергетику?" – дивується депутат.

"Я звертаюся до секретаря РНБО: негайно припиніть імпорт російської електроенергії, негайно припиніть імпорт білоруської електроенергії. Негайно введіть санкції щодо цього. Законопроєкт у Верховній Раді. Чому він не розглядається? Чому поруч із санкціями по Нікарагуа немає іншого закону, щоб зупинити вбивство власної енергетики?" – резюмував Гончаренко.

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