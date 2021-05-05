Нардеп Буймистер: Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі

Усього від початку року за імпорт електроенергії з Росії та Білорусі Україна заплатила 955 млн грн, повідомила 5 травня у своєму Facebook народний депутат від "Слуги народу" Людмила Буймистер, пише "Гордон".

Реклама

"Сьогодні, 5 травня, Україна знову відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Це попри рішення парламенту, попри затверджений Міненерго прогнозний баланс і попри десяток блоків українських ТЕС і ТЕЦ, які вимушено знаходяться в резерві. Сьогодні платіж за імпорт струму складе менше 1 млн грн. Загалом із початку року за корупційний імпорт із Росії та Білорусі наша країна заплатила рівно 955 млн грн. Минуло майже три тижні з того часу, як Верховна Рада проголосувала за надання НКРЕКП повноваження забороняти імпорт, однак погрузлий у корупційних скандалах регулятор навіть не розпочав підготовку до заборони поставок", – підкреслила політик.

Україна імпортувала електроенергію із РФ з осені 2019 року – після чотирирічної перерви. Це стало можливим унаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня 2019 року Закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії".

До березня 2020 року, коли знову ввели заборону, було імпортовано понад 1 млрд кВт·год, прямі збитки енергосистеми від такого постачання оцінюють у 3 млрд грн, писав "Мінпром". За розрахунками Міністерства енергетики та захисту довкілля України, держава витратила на ці закупівлі 5 млрд грн, писало hromadske.

В тренді Валютчики пішли на канікули: що буде з курсом долара до кінця травневих

1 лютого 2021 року на сайті "Укренерго" з'явилася інформація, що Україна поновила імпорт електроенергії з Росії в обсязі 200 МВт·год. За даними "Інтерфакс-Україна", двом українським компаніям надали доступ до імпорту.

Реклама

18 березня стало відомо, що про необхідність обмеження імпорту електроенергії з Росії та Білорусі заявив президент Володимир Зеленський, а наступного дня припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Верховна Рада на засіданні 15 квітня ухвалила у другому читанні й у цілому законопроєкт №3364-1 про внесення змін до законодавства України щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії і питання сертифікації оператора системи передавання. Видання OilPoint писало, що документ також дозволяє ввести обмеження на імпорт електроенергії.