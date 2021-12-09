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Світ сколихне фінансова катастрофа — прогноз

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
9 грудня, 11:35
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Впродовж останніх 500 років у світі регулярно відбуваються фінансові катаклізми
Світу загрожує війна Китаю і США
Світу загрожує війна Китаю і США / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Світові аналітики прогнозують фінансову кризу, що сколихне весь світ. А причиною цьому стане загроза війни США з Китаєм.

Про це повідомляє CNBC.

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Так, засновник та керівник інвесткомпанії Bridgewater Рей Даліо пояснив, що причина можливої війни — непорозуміння та своєрідна напруга між державами, яка не зникала ще з 2018 року.

Даліо переконаний, що майбутні катастрофи неминучі. Це показують історичні закономірності останніх 500 років.

Згідно з дослідженнями американських економістів, торговельна війна США з Китаєм, що триває з 2018 року, вже обернулася для США втратою щонайменше 300 тис. робочих місць та зниженням сукупної капіталізації американських компаній на $1,7 трлн.

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Поради для мінімізації наслідків

Даліо зазначив, якщо не буде конфлікту між США та Китаєм, то буде щось інше. Тому дає поради для підготовки до неї:

  • грамотно оцінювати свої активи, диверсифікувати їх, вкладаючи і у ліквідні, і у доходні інструменти;
  • інвесторам же придивитися до криптовалюти;
  • оцінювати свої фінансові ризики з урахуванням інфляції, а не курсу долара на той чи інший день.

Небезпека "Північного потоку – 2" для України

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що відмова Росії від транзиту газу через Україну, розв’яже Кремлю руки в питанні повномасштабного воєнного вторгнення.

Також глава "Нафтогазу" заявив, що запуск російського газопроводу "Північний потік – 2" зробить Київ більш вразливим.

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За словами Вітренка, Росія і раніше використовувала газ як зброю і запуск потоку може поставити Україну під загрозу повномасштабної війни, оскільки усуне фактор стримання.

Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбирались, навіщо цей газогін Володимиру Путіну, а також повідомляли, що "Газпром" поновив постачання газу до Молдови за новою ціною.

КитайСШАвійна
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