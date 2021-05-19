Накладуть й одразу скасують: США відмовляться від нових санкцій проти Nord Stream 2 – Bloomberg

Будівництво газопроводу "Північний потік - 2" / Фото: Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена накладе, але негайно скасує санкції проти швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, яка контролює будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це з посиланням на кілька джерел, знайомих з цим рішенням, повідомляє агентство Bloomberg.

У звіті для Конгресу в середу, 19 травня, Держдепартамент повідомив, що компанія Nord Stream 2 AG займається подсанкційною діяльністю відповідно до законодавства США, але адміністрація Байдена вирішила скасувати санкції з міркувань національної безпеки.

А міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що держсекретар Ентоні Блінкен повідомив йому, що в звіті перелічено санкції проти низки організацій, а також "президентські відмови" щодо Nord Stream 2 AG та її виконавчого директора Матіаса Варніга.

Як повідомляє агентство, погрозою накласти санкції адміністрація Байдена намагається чинити тиск на Німеччину, щоб вона зупинила майже завершений трубопровід. Однак останні кроки не задовольняють членів обох партій у Конгресі США, які хочуть зупинити будівництво трубопроводу, стверджуючи, що це зробить європейські країни більш залежними від Росії і заохотить президента РФ Володимира Путіна й надалі створювати проблеми національній безпеці США.

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"Якщо ці звіти вірні, рішення адміністрації про відмову від санкцій посилає прикрий сигнал про те, що Сполучені Штати не готові зробити те, що їм доручив Конгрес: використовувати нищівні санкції, щоб зупинити трубопровід, – заявляють сенатори-республіканці Рон Джонсон, Джон Баррассо і Тед Круз. – Така слабкість тільки заохочує агресію Путіна. Він не платить значну ціну за свою зловмисну діяльність, і подібними рішеннями адміністрація Байдена тільки заохочує його".

Нагадаємо, Гайко Маас підтвердив плани Байдена скасувати санкції щодо Nord Stream AG і керівництва компанії.

Тим часом Ентоні Блінкен заявив, що позиція Вашингтона щодо будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі залишається незмінною, Штати як і раніше рішуче налаштовані проти цього російського проєкту, який сприяє підриву безпеки в регіоні.