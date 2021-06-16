Податковий законопроєкт № 5600 потребує серйозного профільного обговорення, – нардеп

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Податковий законопроєкт № 5600 містить ряд спірних норм, які потребують широкого обговорення з представниками бізнесу та профільних асоціацій. Таку думку висловив народний депутат, член Податкового комітету Верховної Ради Олексій Устенко, пише "Главком".

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Зокрема, питання викликає формула розрахунку ренти на руду, в яку закладені витрати на логістику, хоча жодне з українських підприємств не експортує руду у Китай.

"Зараз в законопроєкті прописано, що ціна буде формуватися з урахуванням логістики. А адже фактично вона має формуватися мінус логістика. Це говорять профільні асоціації, тому, я думаю, це все буде коригуватися", – пояснив Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Також, на його думку, необхідно розібратися з екологічним податком: він нарешті має стати цільовим і направлятися на модернізацію підприємств.

"Екологічний податок повинен стимулювати вкладення в екорозвиток і в екомодернізацію. У нас будуть великі труднощі вже у 2024 році, коли ЄС набагато жорсткіше ставитиметься до країн, які забруднюють повітря. До того моменту наші підприємства повинні вже модернізувати будь-які свої викиди, тому що в іншому випадку ми будемо неконкурентоспроможні на зовнішніх ринках", – каже Устенко.

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Тому, щоб не погіршити стан економіки, проєкт потрібно буде доопрацьовувати, враховуючи думки представників профільних асоціацій.

"Глобально треба законопроєкт опрацьовувати з усіма асоціаціями. Тому що ми розуміємо, що в цьому важкому егоїстичному конкурентному світі, на жаль, ми самі по собі. Тому нам потрібно стимулювати бізнес і створювати нові робочі місця", – резюмував народний депутат.

Нагадаємо, уряд затвердив і передав до Верховної Ради законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, які передбачають підвищення податків для цілого ряду галузей.

Ексміністр економіки Сергій Терьохін розкритикував проєкт: на його думку, постійними змінами податкового законодавства уряд вбиває довіру іноземних інвесторів. Крім того, замість економічного зростання ми отримаємо уповільнення розвитку.

У свою чергу гендиректор Центру екології і розвитку нових технологій Владислав Антипов заявив, що підвищення екологічних податків ніяк не вплине на стан навколишнього середовища, якщо ці гроші будуть направлятися просто до держбюджету, тому залучені кошти необхідно вкладати в модернізацію промисловості.