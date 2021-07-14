Податковий законопроєкт №5600 може залишити підприємства без кредитів, – економіст

/ Фото: Pixabay

Відповідно до прийнятого в першому читанні законопроєкту №5600, податкова зможе забирати у заставу майно у підприємств, які мають податковий борг, і така практика є небезпечною, оскільки підприємства з активами у заставі більше не зможуть брати банківські кредити, брати участь у державних тендерах, у підсумку фактично будуть позбавлені права на нормальну роботу, заявив у коментарі "Обозревателю" економічний експерт Сергій Серветник, пише "Гордон".

Реклама

"Ця норма вводить ряд обмежень, які виникнуть у бізнесу. По-перше, неможливо взяти кредит у банку. І я взагалі сумніваюся, як буде діяти програма президента 5–7–9%, коли податкова обмежить бізнесу право звертатися за кредитом. Також бізнес не зможе брати участь у комерційних та інших державних тендерах, тому що його насправді основні засоби будуть у податковій заставі", – зауважив він.

Експерт переконаний, що документ потребує суттєвих доопрацювань, а норму про заставу потрібно звузити.

"Компромісна пропозиція для того, щоб відпрацювати цей механізм на рівні й оцінки основних засобів і судових процедур, наприклад, обмежити застосування цього механізму саме суб'єктами, які здійснюють виробництво та реалізацію підакцизних товарів. І якщо він спрацює, потім ми матимемо більше аргументів для того, щоб його розширювати", – запропонував економіст.

1 липня Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні. Документ було зареєстровано у Верховній Раді 2 червня, його ініціатором став Кабінет міністрів. Законопроєкт передбачає підвищення податків фактично в усіх сферах економіки.

Реклама

Документ розробляло Міністерство фінансів. Уряд схвалив його на засіданні 12 травня. У Кабміні вважають, що зміни дадуть можливість збирати до державного бюджету додатково понад 60 млрд грн на рік. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджував, що нововведення торкнуться тільки великого бізнесу і не зачеплять загальнодержавних податків для людей, а також малого та середнього бізнесу.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розкритикувало законопроєкт, у відомстві зауважили, що він містить корупційні чинники та низку інших порушень, тому його потрібно суттєво доопрацювати. Висновок експертизи НАЗК опублікувало на своєму сайті 8 червня.

Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Союз українських підприємців назвали цей законопроєкт "спробою зійти зі шляху цивілізованого розвитку економіки".