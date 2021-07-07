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Податковий закон № 5600 призведе до різкого і значного подорожчання нерухомості, – Козловська

7 липня 2021 16:18

Ірина Ненько Ірина Ненько

"Профільні міністри його не бачили". Заступник міністра заявила, що Кабмін ухвалив податковий законопроєкт без серйозного обговорення

/ Фото: Pixabay

Податкові зміни, запропоновані урядом у законопроєкті №5600, призведуть до суттєвого зростання вартості житла для українців. Про це заявила заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, повідомляє "Главком".

"Якщо застосовувати ці норми, які наразі передбачені законопроєктом, то при вартості квадратного метра, наприклад, у 28 тис. грн, вона зросте до 35 300 грн. Ці цифри для того, щоб ми розуміли, що будемо мати в кінці кінців після реалізації закону", – заявила Козловська.

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За її словами, ухвалення законопроєкту урядом відбулося без серйозного обговорення урядовцями, і в результаті документ містить низку норм, проти яких виступають депутати, представники бізнес-середовища та громадськості.

"Цей (законопроєкт 5600 – ред.) був прийнятий на позачерговому засіданні уряду, зі змістом законопроєкту члени уряду ознайомитися не змогли. Тому, на превеликий жаль, ви зараз у себе на базі комітету маєте такий супротив – тому що профільні міністри його не бачили", – зазначила Козловська.

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Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Раніше економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків приведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться у сировинну державу.

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Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести із тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

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