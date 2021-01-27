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Податковий ліміт на посилки з-за кордону знову змінять: за що заплатимо

27 січня, 14:28

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Рада також має намір спростити митне оформлення і контроль товарів на кордоні

Ліміт на міжнародні відправлення без оподаткування збільшиться з 100 до 150 євро. Тобто українці зможуть отримувати без додаткової сплати податків замовлення з іноземних інтернет-магазинів вартістю до 150 євро.

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Відповідний законопроєкт № 4278 прийняла в першому читанні Верховна Рада. За проголосували 346 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Також був прийнятий в першому читанні законопроєкт № 4279, який має спростити митне оформлення і контроль товарів. Це повинно прискорити отримання товарів з-за кордону.

Зараз за посилку, вміст якої коштує дорожче 100 євро, потрібно заплатити ПДВ у 20% і 10% мита, а для підакцизних товарів додатково оплачується і акциз. До таких товарів в Україні відносяться, наприклад алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти, автомобілі тощо.

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Податковий ліміт на посилки з-за кордону знову змінять: за що заплатимо

Податком на посилки обкладається тільки та частина суми, що перевищує ліміт. Тобто, в разі вартості товару 110 євро, ПДВ і мито платяться з 10 євро. Відповідальні за нарахування та сплату податків, якщо товар приходить в Україну через поштові служби, – самі оператори поштового зв'язку.

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Нагадаємо, також в Україні набирає обертів нова схема шахраїв, коли українцям приходять посилки, яких вони не замовляли. Чому такі посилки не можна відкривати навіть для перевірки, дізнавайтеся з сюжету новин "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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Верховна Рада посилки ПДВ закони обмеження ліміти налог на посылки

Джерело: Сьогодні

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