Податковій амністії дали старт: коли пройде і скільки заплатимо за вихід з тіні

Верховна Рада України схвалила проведення податкової амністії для українців. Передбачається, що "прощати" тіньові доходи і майно будуть за допомогою подачі так званої нульової декларації.

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Це передбачає законопроєкт № 5153, який парламент ухвалив у першому читанні 245 голосами. Документ ще буде доопрацьовуватися до другого читання. Цей законопроєкт – ключовий в проведенні податкової амністії, він визначає її основні принципи. У пакет необхідних документів також входять прийняті за основу № 5155, 5156. У них прописані технічні деталі.

Терміни податкової амністії – з 1 липня 2021 до 1 липня 2022 року.

У цей період буде проводитися добровільне декларування активів фізичних осіб.

Ставки збору з декларування:

ᐅ 5% з валютних цінностей та активів, розміщених на рахунках в банках в Україні;

ᐅ 9% з валютних цінностей, розміщених за кордоном;

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ᐅ 2,5% з державних облігацій України, придбаних в період з 1 січня 2021 до 20 червня 2022 року.

ᐅ квартиру загальною площею до 120 кв. м або будинок до 240 кв. м;

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ᐅ нежитлові будівлі комерційного призначення загальною площею до 60 кв. м;

ᐅ земельні ділянки, розмір яких не перевищує 2 га для ведення особистого селянського господарства, 12 соток для садівництва, 25 соток в селах, 15 в селищах і 10 в містах для будівництва будинків, 1 сотка – для гаража;

ᐅ особистий транспортний засіб (крім легкового авто з об'ємом двигуна більше 3000 куб. см та/або ринковою вартістю понад 375 мінзарплати, мотоцикла з робочим об'ємом циліндрів понад 80 куб. см, літака, вертольота, яхти і катери);

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ᐅ інші активи сумою менше 400 тис. грн.

Нагадаємо, а Раді розраховують, що податкова амністія дозволить детінізувати українську економіку. В цілому сенс одноразового декларування полягає в тому, щоб дозволити українцям задекларувати невраховані доходи, а також придбане на них майно, і таким чином "обілити" і доходи, і наявну власність.

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