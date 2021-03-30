Русский
$ 27,97
32,97
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Податковій амністії дали старт: коли пройде і скільки заплатимо за вихід з тіні

30 березня, 16:12

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Рада схвалила ключовий законопроєкт для запровадження нульової декларації

Верховна Рада України схвалила проведення податкової амністії для українців. Передбачається, що "прощати" тіньові доходи і майно будуть за допомогою подачі так званої нульової декларації.

Реклама

Це передбачає законопроєкт № 5153, який парламент ухвалив у першому читанні 245 голосами. Документ ще буде доопрацьовуватися до другого читання. Цей законопроєкт – ключовий в проведенні податкової амністії, він визначає її основні принципи. У пакет необхідних документів також входять прийняті за основу № 5155, 5156. У них прописані технічні деталі.

  • Терміни податкової амністії – з 1 липня 2021 до 1 липня 2022 року.

У цей період буде проводитися добровільне декларування активів фізичних осіб.

  • Ставки збору з декларування:

5% з валютних цінностей та активів, розміщених на рахунках в банках в Україні;

9% з валютних цінностей, розміщених за кордоном;

Реклама

2,5% з державних облігацій України, придбаних в період з 1 січня 2021 до 20 червня 2022 року.

квартиру загальною площею до 120 кв. м або будинок до 240 кв. м;

В тренді
АЗС хочуть заробляти на зростанні продажів: чи чекати подорожчання бензину і ДП

нежитлові будівлі комерційного призначення загальною площею до 60 кв. м;

земельні ділянки, розмір яких не перевищує 2 га для ведення особистого селянського господарства, 12 соток для садівництва, 25 соток в селах, 15 в селищах і 10 в містах для будівництва будинків, 1 сотка – для гаража;

особистий транспортний засіб (крім легкового авто з об'ємом двигуна більше 3000 куб. см та/або ринковою вартістю понад 375 мінзарплати, мотоцикла з робочим об'ємом циліндрів понад 80 куб. см, літака, вертольота, яхти і катери);

Реклама

інші активи сумою менше 400 тис. грн.

Нагадаємо, а Раді розраховують, що податкова амністія дозволить детінізувати українську економіку. В цілому сенс одноразового декларування полягає в тому, щоб дозволити українцям задекларувати невраховані доходи, а також придбане на них майно, і таким чином "обілити" і доходи, і наявну власність.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

податки Верховна Рада декларація декларування законопроекти нульова декларація податкова амністія декларация о доходах

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банк
Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банкЕкономіка
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензин
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензинЕкономіка
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?Економіка
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчилася
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчиласяЕкономіка
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчання
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчанняЕкономіка
Ринок пального: Ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблеми
Ринок пального: Ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблемиЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти