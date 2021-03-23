Податкова амністія вже близько – комітет Ради схвалив закон

Комітет Верховної Ради з питань фінансів рекомендував прийняти законопроєкт № 5153. У ньому пропонується податкова амністія для українців. Передбачається, що здійснюватися вона буде за допомогою подачі "нульової декларації".
Про це повідомило інформаційне управління апарату парламенту. Тепер документ буде винесений на обговорення і голосування в сесійній залі парламенту.
Ось що передбачає документ:
- Терміни – з 1 липня 2021 до 1 липня 2022 року.
У цей період буде проводитися добровільне декларування активів фізичних осіб.
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- Ставки збору з цього декларування:
- 5% з валютних цінностей та активів, розміщених на рахунках в банках в Україні;
- 9% з валютних цінностей, розміщених за кордоном;
- 2,5% з державних облігацій України, придбаних в період з 1 січня 2021 до 20 червня 2022 року.
Навіщо це потрібно?
У Раді розраховують, що податкова амністія дозволить детінізувати українську економіку. Голова профільного комітету Данило Гетманцев вважає, прийняття проекту дозволить залучити в економіку України додаткові ресурси для її активізації та підвищить податкову культуру громадян.
В цілому сенс одноразового декларування полягає в тому, щоб дозволити українцям задекларувати невраховані доходи, а також придбане на них майно, і таким чином "обілити" і доходи, і наявну власність.
Сайт "Сьогодні" також пояснював, що буде потрібно і не потрібно декларувати.
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