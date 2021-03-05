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Податок на СО2 потрібно перенаправляти на модернізацію, інакше в ньому нема сенсу, – експерт

5 березня, 14:10

Ірина Ненько Ірина Ненько

Екомодернізація дозволить вітчизняній промисловості утримати свої позиції на світових ринках

Цільове призначення коштів від податку на СО2 дозволить вітчизняній промисловості провести екомодернізацію та втримати свої позиції на світових ринках. Про це заявив голова Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Павло Качур, коментуючи ініціативу в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка підвищити податок на СО2, щоб розплатитися з боргами перед "зеленою" генерацією, повідомляє "Obozrevatel".

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"Очевидно, логічним є, що кошти цього податку йдуть на модернізацію. Бо інакше немає сенсу збирати. Це вже тоді просто пряме здирство", - сказав Качур.

Він також наголосив: цільове спрямування коштів від податку на СО2 на екомодернізацію підприємств дозволить їм зберегти конкурентоспроможність своєї продукції та позиції українських виробників на світових ринках.

"Якщо кошти йдуть на модернізацію, то це означає, що ми маємо перспективи зменшити свої видатки і бути конкурентним на ринку. А якщо це буде просто скеровуватися зовсім на інші цілі – це означає, що ми просто виключимо з конкуренції на світових ринках українських виробників", - зазначив Качур.

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Водночас директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив, що для проведення екомодернізаціі промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави, а не збільшення податкового тиску на підприємства.

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Раніше генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак нагадав, що виплата заборгованості перед "зеленою" генерацією – це зобов’язання держави, і було прийнято спеціальний закон, щоб виплати "зеленим" фінансувалися за рахунок державного бюджету.

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