Накопичення Кабміном боргів перед "зеленими" інвесторами шкодить нацбезпеці держави, – Буймістер

Кабінет міністрів України не виконує зобов'язання перед інвесторами у відновлювану енергетику щодо строків виплати боргів і це шкодить національній безпеці держави, оскільки розвиток "зеленої" енергетики допомагає державі позбутися російського економічного і політичного впливу. Про це повідомила народний депутат Людмила Буймистер, пише "Obozrevatel".

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"Насправді питання погашення заборгованості – це не тільки питання грошей. Це в першу чергу питання інвестиційного клімату нашої держави, а також в принципі національної безпеки", - сказала Буймістер.

Вона нагадала, що в стратегії енергетичної безпеки Російської Федерації розвиток альтернативних джерел енергії в сусідніх країнах, серед яких Україна, є основною загрозою національній безпеці і тому Росія усіляко створює проблеми в нашій державі.

Буймістер підкреслила, що депутати зробили все для того, щоб допомогти уряду виконати завдання щодо виплати боргів за допомогою різних джерел.

"Сьогодні залишилося одне – "Гарантованому покупцю" треба просто виконати свої зобов’язання, виконати закон і сплатити ці кошти. Це нам закриє зобов’язання по меморандуму за минулий рік, які вже прострочені", – сказала Буймістер.

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При цьому вона підкреслила, що уряд має забезпечити виконання законодавства, де передбачено виділення 20% з бюджету для фінансування "зеленої" генерації.

Нагадаємо, 10 березня представники іноземних інвесторів написали листа до Зеленського з вимогою втрутитися в критичне ігнорування владою умов меморандуму щодо відновлюваної енергетики, оскільки Кабінет міністрів порушує графік виплати боргів за вироблену у 2020 році "зелену" електроенергію.

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На думку президента Американської торговельної палати в Україні Андрія Гундера, Зеленський підставив інвесторів у відновлювану енергетику своїми закликами в Давосі у 2020 році, коли сказав, що держава забезпечить стабільний інвестклімат усім іноземним інвесторам, які вкладатимуть кошти в Україну.

Як повідомлялося, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

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Станом на 1 березня виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020 меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії із відновлюваних джерел.

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