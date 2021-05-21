Накопичувальні пенсії та знижки на авіаквитки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

У Раду подано новий законопроєкт про накопичувальні пенсії і відразу два лоукости влаштували акцію

Колаж "Сьогодні"

Простим українцям пообіцяли, що ціну газу можна буде знизити і заморозити на три роки. Бізнесу – що витрати на пенсійне страхування не будуть зростати. А любителям недорого подорожувати одразу дві чартерні авіакомпанії запропонували знижки на авіаквитки.

Ціна газу на три роки

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Виступаючи на "Годині запитань до уряду" у Верховній Раді, прем'єр Денис Шмигаль розповів, що НАК "Нафтогаз України" працює над розробкою та впровадженням трирічного тарифного плану на газ для побутових споживачів.

За його словами, порівняно з місячним і річним тарифами, трирічний продукт може мати ще кращі умови, більш фіксовану і зрозумілу ціну для населення. Однак українці можуть самі вибирати, що їм більше підходить, і намагатися самостійно керувати своїми витратами.

Накопичувальні пенсії

Українцям знову обіцяють незабаром запровадити систему обов'язкових накопичувальних пенсій. У Раду подано новий законопроєкт (№2683-3), згідно з яким, на ринку працюватимуть і державний накопичувальний пенсійний фонд, і приватні – тільки "авторизовані".

Документ передбачає, що з 2023 року запрацює спільне обов'язкове відрахування внесків з працівника і роботодавця (ФОПи можуть це робити самостійно), але воно менше, аніж пропонувалося раніше: по 2% від зарплати на місяць, в сумі 4%.

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Раніше було від 1% з працівника і роботодавця з поступовим підвищенням протягом декількох років до 7% в сумі. Щоб не збільшувати витрати бізнесу і не зменшувати зарплату працівника, запропоновано на 2% зменшити єдиний соцвнесок (з 22% до 20%) і податок на доходи фізосіб (з 18% до 16%).

Також прибрали віковий ценз про те, що в обов'язковому пенсстрахуванні можуть брати участь тільки люди молодші за 35 років.

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Знижки від SkyUp і Windrose

Українські чартерні авіакомпанії SkyUp і Windrose запровадили знижки на свої квитки. Щоб отримати 12% знижки від SkyUp Airlines, потрібно на сайті авіакомпанії зареєструватися або авторизуватися в кабінеті пасажира і згенерувати промокод. Він діє до 23 травня. Знижка застосовується для внутрішніх і міжнародних рейсів, які вилітатимуть з 21 травня по 31 жовтня.

Windrose Airlines пропонує 10% знижку лише на внутрішні рейси. Щоб отримати її, після заповнення даних пасажира на сторінці оплати потрібно ввести промокод FLIGHTWITHWINDROSE в потрібне поле. Але бронювати переліт потрібно тільки в один бік, щоб знизити ціну. Якщо купувати квиток одразу туди-назад, то при введенні промокоду виводиться помилка "кількість польотів в бронюванні перевищує доступну".

Прогноз на полуницю і черешню

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На українських ринках уже повно першої полуниці і черешні, але ціни шокують, є навіть іспанські ягоди по 1000 гривень за кілограм. Українська ягода теж недешева, полуниця, наприклад, коштує від 100 до 200 гривень. Коли ж перші ягоди стануть доступнішими і чи варто взагалі чекати зниження цін?

За словами експертів, грози і дощі побили кісточкові, тому черешні зараз мало, із запізненням зріє також грунтова полуниця.

"Масове надходження полуниці на ринок буде не раніше початку червня, а якщо так, то ціна на неї буде триматися в межах 100 гривень за кілограм як мінімум до кінця травня – початку червня", – каже економічний експерт Олег Пендзин.

А поки чекаємо нашу дешеву ягоду, в столичному супермаркеті на 200 гривень можна купити кілограм української полуниці або за ті ж гроші – кошик екзотичних фруктів: кілограм апельсинів, стільки ж бананів, лимонів, а ще взяти кошик ківі, великий грейпфрут і навіть ананас.

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