Накопичити на старість: українцям обіцяють додаткову пенсію

У тому, як саме працюватиме нова система, не впевнений ніхто, кажуть експерти

Законопроєкти про накопичувальні пенсії обіцяють фінансові вигоди українським пенсіонерам. У Кабміні розраховують, що закон про нову пенсійну систему ухвалять вже цього року.

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Чиновники кажуть про забезпечену старість для українців. Але чи так все райдужно насправді? Відповідь на це питання шукав кореспондент "Сьогодні" Микола Антофійчук.

Відео: Сьогодні

Всі пенсіонери мріють жити на накопичені кошти, не економити на лікуванні, мати можливість подорожувати і забезпечувати дітей житлом. Але солідарна система нарахування пенсій, що зараз працює в Україні, – не про особисті заощадження. Частка заробленого кожним з нас потрапляє в загальний котел і розподіляється на всіх пенсіонерів у країні.

Статистика невблаганна – людей похилого віку більшає, тому на виплати з Пенсійного фонду дійсно не розгуляєшся.

Ситуацію могла б змінити накопичувальна система. Але вона не для всіх. Тим, кому виповнилося 35 років, вже запізно на неї розраховувати, пристойні суми просто не встигнуть накопичитися.

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Це повинно працювати так: майбутні пенсіонери віддають гроші спеціальним фондам, а ті – вкладають їх в різні проєкти. Наприклад, займаються купівлею-продажем нерухомості або акцій, щоб компенсувати інфляцію. Це в теорії. А як буде в реальності?

"На першому етапі це точно будуть державні цінні папери і депозити. Плюс – вони можуть грати з валютами", – вважає інвестбанкір Сергій Фурса.

Турбує ще одне питання – хто відповідатиме за збереження накопичених коштів, і як дізнатися, чи не збанкрутує фонд. Фахівці попереджають: гарантій не існує в жодній країні світу. Тому потрібно гарно подумати, кому довіряти кошти.

Нова пенсійна система вплине не тільки на працюючих українців, а й на їхніх роботодавців. Їм доведеться віддавати державі з зарплати співробітників мінімум на відсоток більше. А старі внески до солідарної пенсійної системи ніхто не скасовує.

Фурса констатує: поки що в Україні ніхто не розуміє, як повинна працювати нова система. Крім того, проти змін виступає МВФ – через збільшення податкового навантаження на бізнес.

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Додамо, щоб відкладати багато грошей на пенсію, потрібно багато заробляти, а цим може похвалитися лише невеликий відсоток громадян. Тому розраховувати на великі виплати теж не слід.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо пенсійної реформи – депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (№2683) і урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для бізнесу.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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