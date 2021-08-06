"Нафтогаз" заробив додатково 1 млн доларів на продажу українського бензину за формулою "Роттердам+"

НАК "Нафтогаз України" заробив додатково 1 млн доларів за рахунок продажу річного обсягу українського бензину із Шебелинського НПЗ (Харківська обл.) за формулою, заснованою на принципі "Роттердам+". Про це йдеться у повідомленні дочірньої компанії НАК "Укргазвидобування", інформує "Оbozrevatel".

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"Шебелинський НПЗ за результатами річних біржових торгів з продажу бензинів отримав додатковий дохід у розмірі понад $1 млн. Додатковий заробіток вдалося отримати за рахунок поліпшення ціни і зміни структури реалізованих нафтопродуктів", – повідомили в компанії.

Держкомпанія підкреслила, що ціноутворення за довгостроковими контрактами на бензини Шебелинського НПЗ здійснювалося за формулою з прив'язкою до середнього значення котирування Argus Eurobob Oxy FOB Rotterdam Barges (порт Роттердама).

За цією формулою "Нафтогаз" продав 145,5 тис. тонн бензину А-92 і А-95.

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Нагадаємо, наприкінці липня НАК "Нафтогаз України" продав український бензин зі свого Шебелинського НПЗ за ціною Роттердам+ 23 дол./т. АТ "Укрзалізниця" в липні придбало дизельне паливо у Кременчуцького НПЗ за ціною в порту Роттердам+ 50 доларів на тонні.

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"Бензинова" формула є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+", яка діяла із 2016 по 2019 рік. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні.