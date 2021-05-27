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"Нафтогаз" посилив команду по боротьбі з "Північним потоком – 2": навіщо це потрібно

27 травня, 11:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Зупинка російського газопроводу – це національний пріоритет України, впевнений глава компанії Юрій Вітренко

/ Фото: Сьогодні, REUTERS/Hannibal Hanschke

НАК "Нафтогаз України" посилює команду протидії будівництву російського газогону "Північний потік – 2". Таке рішення прийняли після відмови США від введення нових санкцій проти будівельників "труби". У компанії розраховують, що це допоможе Україні досягти нових обмежень стосовно проекту.

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Про це заявив глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена не повною мірою використала юридичні можливості. Зокрема, не були накладені санкції на компанію-оператора "Північного потоку – 2" Nord Stream AG і на її голову Маттіаса Варніга.

"Ми сподіваємося, що з новими підходами і з новою командою в" Нафтогазі "ми зможемо домогтися того, що дієві санкції все ж будуть застосовані. Ми сподіваємося, що ще не занадто пізно для цього", – сказав Вітренко.

Він додав, що боротьба з добудовою "Північного потоку – 2" – це національне завдання для України.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий.

Відео: Сьогодні
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У відповідь в Сенаті зареєстрували законопроєкт, який пропонує повернути санкції проти Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга, який представили 14 республіканців.

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