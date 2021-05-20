"Нафтогаз" пішов в мінус через лобізм: Зеленський розкрив подробиці звільнення Коболєва

Президент запевнив, що всі рішення були прийняті законно, а держкомпанія більше не показуватиме величезні збитки

Пресконференція Володимира Зеленського / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Головною причиною звільнення голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва стали збитки компанії, які формувалися за рахунок фінансування лобізму. При цьому Кабінет міністрів мав повне право приймати таке рішення, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції, присвяченої другій річниці інавгурації.

"Незважаючи на корпоративну реформу, у НАК "Нафтогаз" є керівник – уряд України. "Нафтогаз" повинен наповнювати бюджет, відповідно до своїх обіцянок та планів роботи. "Нафтогаз" показав точно (я не говорю про ті збитки, про які пишуть ЗМІ) мінус 11 млрд гривень... Уряд прийняв рішення як головний акціонер "Нафтогазу" – змінити керівництво", – сказав Зеленський.

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Він запевнив, що таких збитків більше не буде. За інформацією Зеленського, державні гроші витрачалися на лобізм.

"Закриються приватні офіси, які фінансувалися для лобіювання НАК "Нафтогаз". Закриються ЗМІ та їхні представники за кордоном, які використовувалися для лобіювання керівництва "Нафтогазу". Там великі гроші. І їх платите не ви, не я, а всі громадяни України... Що, до речі, стосується лобіювання. Навіть досі виходять статті людей, які працюють за гроші "Нафтогазу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабінет міністрів звільнив голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який керував компанією з 2014 року, переживши зміну чотирьох урядів і трьох міністрів.

На зміну керівництва компанії в обхід наглядової ради негативно відреагували в ЄС і США. Але в українському уряді запевняють, що для західних партнерів країни "прізвища нічого не значать" і їхня головна умова – збереження робочого курсу компанії.

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Тепер держкомпанію очолює колишній партнер Коболєва, Юрій Вітренко, який до цього виконував обов'язки міністра енергетики.