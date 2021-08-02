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"Нафтогаз" продав бензин із Шебелинського НПЗ за формулою "Роттердам+ 23 долари/т"

2 серпня 2021 15:24

Ірина Ненько Ірина Ненько

Формула "Роттердам+" вперше була застосована в Україні у 2016-2019 роках для визначення ціни на вугілля

/ Фото: Юрій Кузнєцов, Сьогодні

НАК "Нафтогаз України" на електронних біржових торгах із продажу пального за річними контрактами реалізував 148,1 тис. тонн світлих нафтопродуктів виробництва Шебелинського НПЗ (Харківська обл.) за ціною в порту Роттердам (Нідерланди) плюс націнка від 23 до 55 доларів на тонні.

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Про це свідчать результати аукціону на "Українській енергетичній біржі", повідомляє "Politeka".

"Ціноутворення терм-контрактів на бензини здійснювалося за формулою з прив’язкою до середнього значення котирування Argus Eurobob Oxy FOB Rotterdam Barges Future (щоденного моніторингу агентства Argus)",повідомили в компанії "Укргазвидобування".

На цьогорічних торгах за річними контрактами було реалізовано 56,9 тис. тонн бензину А-95 та 88,6 тис. тонн бензину А-92 та 2,6 тис. тонн дизельного палива.

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За даними видання enkorr, премія на бензин А-95 до ціни в порту Роттердам склала 23 долари на тоні, для дизельного палива – 55,75 долари на тоні.

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Нагадаємо, за формулою "Роттердам+" у 2016-2019 роках визначалася ціна на вугілля. У 2017-2020 роках діяла повністю ідентична формула "Амстердам+" для природного газу. З травня 2021 року Кабінет міністрів запровадив формулу "Роттердам+" для бензину.

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