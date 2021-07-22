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"Нафтогаз" очікує, що європейські компанії бронюватимуть транзитні потужності України

22 липня 2021 23:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Вітренко зазначив, що співпраця з європейськими компаніями – перспективне завдання і він чекає реальних переговорів

"Нафтогаз" шукає нових клієнтів для ГТС

"Нафтогаз" шукає нових клієнтів для ГТС / Фото: AFP, vitrenkolibrary.com

Компанія "Нафтогаз України" розраховує, що, згідно з досягнутими між США і Німеччиною домовленостями про збереження українського транзитного маршруту, європейські компанії почнуть бронювати потужності газотранспортної системи України.

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Про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми ще чекаємо реальних переговорів із компаніями. Передусім нас цікавлять переговори не стільки з Газпромом, а з європейськими компаніями, які повинні отримати можливість бронювати потужності української ГТС для транзиту в Європу", – сказав він за підсумками візиту до Вашингтона.

Вітренко зазначив, що співпраця з європейськими компаніями – перспективне завдання для "Нафтогазу".

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При цьому "Нафтогаз" як і раніше є прихильником заборони на запуск газопроводу "Північний потік – 2" і буде домагатися цього.

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Раніше Юрій Вітренко заявив, що Україна не змінить своє ставлення до "Північного потоку – 2", тому що його запуск ставить під загрозу безпеку країни і регіону. Влада сподівається, що лідери інших країн будуть дотримуватися принципу "ніяких домовленостей про Україну без України".

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Сполучені Штати і Німеччина таки досягли домовленостей стосовно газопроводу "Північний потік – 2" і навіть оприлюднили деякі деталі угоди. Вони обіцяють зберегти транзит через Україну після 2024 року, підтримувати її енергетичну безпеку і реагувати, якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або посилить агресію проти нашої країни.

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