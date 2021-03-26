"Нафтогаз" назвав ціну газу на квітень

Держкомпанія постачає блакитне паливо за ціною, нижче від граничної в 6,99 грн

Державна газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у квітні 2021 року на рівні 6,86 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).

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Як повідомляється на сайті компанії, ціна не змінилася порівняно з січнем, лютим і березнем. Такою вона збережеться до 30 квітня.

Крім того, ціна на газ для клієнтів "Нафтогазу" як постачальника "останньої надії" складе 6,99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

За даними прес-служби компанії, за станом на сьогодні ДК "Нафтогаз України" обслуговує вже 13% домогосподарств в Україні. Компанія постачає газ 1,7 млн українців з урахуванням клієнтів постачальника "останньої надії".

Нагадаємо, окрім "Нафтогазу", який поточного місяця встановив тариф на газ для населення нижче від граничного, газ дешевше 6,99 грн за кубометр в березні поставляли ще вісім газзбутів. Їхні тарифи склали від 6,70 до 6,97 грн за кубометр (з ПДВ, без вартості поставки).

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Газопостачальні компанії зобов'язані публікувати вартість газу за 5 днів до початку місяця, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

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Раніше експерти попереджали, що при виборі постачальника газу потрібно звертати увагу не тільки на тариф. Як прийняти розумне рішення і які документи потрібно зібрати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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