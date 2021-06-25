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"Нафтогаз" почав накопичувати газ на зиму – Вітренко

25 червня 2021 17:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Глава "Нафтагаза України" повідомив, що компанія вже почала готуватися до наступного опалювального сезону

/ Фото: AFP

"Нафтогаз України" почав імпорт природного газу для його закачування в підземні сховища (ПСГ).

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Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Так, вже почали імпортувати, закачувати в "підземку". Нарощувати", – сказав він.

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Раніше повідомлялося, що Україна при підготовці до опалювального сезону 2021-2022 років планує накопичити 19-20 млрд кубометрів блакитного палива. Такий обсяг палива потрібен, щоб комфортно пережити наступну зиму.

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Відзначимо, на початок червня обсяг газу в підземних сховищах України досяг 15,5 млрд кубометрів. Це на 13% менше торішніх показників. З початку сезону закачування газу, тобто за травень 2021 року в ПСГ надійшло 330 млн куб. м газу, що в чотири рази менше в порівнянні з травнем 2020 року. Одна з причин полягає в тому, що минулий зимовий сезон відбору газу був найдовшим за шість років.

Про що ще говорять в Україні та світі 25 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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