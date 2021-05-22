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"Нафтогаз" дякує США за санкції проти Nord Stream 2: це базис енергобезпеки України

22 травня, 17:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

НАК добиватиметься перенесення точок прийому/передачі газу із західного на східний кордон

Трубоукладальник "Фортуна" будує "Північний потік - 2"

Трубоукладальник "Фортуна" будує "Північний потік - 2" / Фото: Reuters

НАК "Нафтогаз України" вдячний Міністерству фінансів США за запровадження санкцій проти чотирьох російських компаній та 13 суден, задіяних на будівництві газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський пише на своїй сторінці у Facebook.

Він також висловив сподівання, що оператор газопроводу – компанія Nord Stream 2 AG – також залишиться під санкціями.

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При цьому Білявський додав, що НАК системно працює над вирішенням національних завдань, які стоять перед нафтогазовою галуззю України. За його словами, компанія має п’ять пріоритетів:

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Ресурси – організація ефективної роботи "Укргазвидобування".

Інфраструктура – зупинка "Північного потоку – 2"; перенесення точок прийому/передачі газу із західного на східний кордон; розблокування поставок природного газу із країн Центральної Азії; диверсифікація.

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Ринок – протидія зловживанням; пошук балансу інтересів виробника та споживача; щирий та конструктивний діалог із усіма зацікавленими сторонами.

Управління активами – досягнення беззбитковості; мобілізація та підтримка професіоналів галузі; прозора взаємодія із міжнародними партнерами.

Інвестиції – компанія має стати ефективною платформою для міжнародних інвесторів, які мають цінний управлінський досвід. Це особливо важливо для подолання наслідків пандемії, за рахунок відкриття нових робочих місць та збільшення фінансової достатності регіонів.

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Білявський підкреслив, перераховані вище цілі і повна зупинка "Північного потоку – 2" є базисом енергетичної безпеки України.

Нагадаємо, "Нафтогаз" закликав США не скасовувати санкції проти "Північного потоку – 2", щоб не розв'язувати руки Росії.

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