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Нацкомісія з регулювання транспорту створить прозорі правила гри на ринку перевезень, – експерт

9 лютого, 14:35

Инна Бабур Инна Бабур

Готується прийняття двох відповідних законопроєктів

Створення Нацкомісії з регулювання транспорту забезпечить прозорі правила гри для всіх учасників ринку залізничних перевезень.

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Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 на тему "Розвиток промисловості, транспорту та інфраструктури", повідомляє "РБК-Україна".

"Ми стоїмо на порозі прийняття двох законопроєктів, які, напевно, визначать правила гри, принаймні в головному транспортному кластері України, а саме залізниці. Це закон про Національну комісію регулювання транспорту і закон про залізничний транспорт. І тут дуже хотілося б, щоб ті напрацювання, які є в проєкті Національної стратегії-2030, знайшли своє відбиття в цих законопроєктах", - сказав Вовк.

За його словами, на сьогодні існують фінансові дисбаланси в інфраструктурній галузі, які потрібно змінювати, щоб галузь мала можливості швидше розвиватись.

"Ті транспортні збори, які сьогодні платить український бізнес, вони не є транспортними зборами. Вони де-факто є транспортними податками, які через гроші з державних монополій просто перекачуються в державний бюджет. Нам потрібно змінювати цей підхід. Я думаю, що нам потрібно залучати Мінфін для цього. Механізм дуже простий: кошти, які працюють в транспорті, мають працювати на відновлення транспорту і на економічний ефект", – вважає Вовк.

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Він також наголосив: інвестиції в розвиток залізниці матимуть суттєвий економічний ефект для країни, особливо у нинішні кризові часи.

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"Саме кризові часи – це оптимальний період для стимулювання внутрішнього попиту і створення робочих місць через бюджетні інфраструктурні програми. Якщо дивитися буквально останні макроекономічні напрацювання в цьому напрямку, то коефіцієнт і мультиплікатор, який існує у світі, сьогодні складає біля 3,4, тобто, кожен долар, вкладений в інфраструктурні проєкти, приносить близько 3,4 дол. економіки країни. В Україні, якщо дивитися принаймні по минулому року, цей показник трошки перевищує 2", - пояснив Вовк.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі вирішить створення незалежного регулятора – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ).

У Верховній Раді зареєстрований відповідний законопроєкт – "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту" (№3927).

Раніше народний депутат, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко висловив впевненість, що створення галузевого регулятора у сфері транспортних перевезень забезпечить прозоре та справедливе тарифоутворення та підвищить інвестиційну привабливість України.

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Укрзалізниця залізниця перевезення законопроекти Сергей Вовк державне регулювання
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