Нарахування пенсій зміниться з осені – які варіанти є в українців

Пенсіонерам потрібно вибрати, яким способом вони вважають за краще отримувати виплати після 1 вересня

Українцям обіцяють нові підвищення пенсій / Фото: Сьогодні

Пенсії в Україні з вересня нараховуватимуть на карти будь-якого обраного пенсіонером банку або через "Укрпошту". Раніше пенсії нараховувалися тільки через пошту або державний Ощадбанк.

Реклама

Безкоштовну доставку пенсій через "Укрпошту" планували скасувати для всіх, крім пільгових категорій. Проте робити цього не стали – "Укрпошта" продовжить доставляти пенсії до 2023 року, пише сайт "Сьогодні".

Як отримувати пенсії через "Укрпошту"

Якщо ви вже і так отримували пенсії через "Укрпошту", робити нічого не потрібно. Якщо немає, то потрібно буде заяву в органи соцзахисту і Пенсійного фонду.

При цьому "Укрпошта" безкоштовно відправляє до Пенсійного фонду та управління соцзахисту листи з заявами пенсіонерів на отримання пенсій та інших грошових соціальних виплат через листонош. Ця акція діє з 1 липня по 31 грудня 2021 року. Скористатися їй можуть пенсіонери і одержувачі субсидій, які мають пенсійне посвідчення.

Реклама

Для перекладу виплат на "Укрпошту" в конверт потрібно покласти такі документи:

заповнену заяву на переклад пенсії/соціальної допомоги;

копії сторінок паспорта (на кожній сторінці: особистий підпис, позначка "Згідно з оригіналом", ПІБ заявника та дата (повинна збігатися з датою, зазначеної в заяві на переказ пенсії)).

При передачі листа на пошті обов'язково потрібно попередити листоношу про те, щоб у поле "особливі відмітки" він зазначив "Заява на переказ пенсії / допомоги".

Як отримувати пенсію через банк

Щоб стати клієнтом обраного банку, потрібно звернутися до відділення з таким набором документів:

довідка або свідоцтво пенсіонера, в якому підтверджено розмір пенсії;

ідентифікаційний код (ІПН);

паспорт.

Визначитися з вибором слід до 1 вересня 2021 року, 2-го числа вже можна подавати заявки. Якщо пенсіонер не вибере банк, йому автоматично заведуть рахунок в Ощадбанку.

Нагадаємо, в серпні значно підвищили пенсії для людей з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС.

Реклама

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що пенсії українців можна підвищити вдвічі:

Сайт "Сьогодні" також розбирався, як зняти з картки пенсію, якщо в селі немає банкомату.