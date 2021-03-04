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Нацбанк дав прогноз, коли в Україні уповільниться зростання цін

4 березня, 15:50

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Швидке відновлення економіки формуватиме відчутний інфляційний тиск упродовж усього року

Інфляція в Україні сягне пікових значень у середині 2021 року, після чого почне сповільнюватися й повернеться до цільового діапазону у першому півріччі 2022 року.

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Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

У регуляторі вважають, що досить швидке відновлення світової та української економіки формуватиме відчутний інфляційний тиск упродовж усього року. Утім, надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту низької бази порівняння для окремих товарів, а також підвищення облікової ставки НБУ поступово розвернуть інфляційну динаміку.

Так, наприкінці цього року інфляція сповільниться і в першому півріччі 2022 року закріпиться в цільовому діапазоні 5% ± 1 в.п., прогнозують у Нацбанку.

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Нагадаємо, у січні 2021 Національний банк України переглянув прогноз інфляції на 2021 рік і підняв його до 7% з раніше прогнозованих 6,5%.

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А за даними Державної служби статистики, споживча інфляція в Україні в січні 2021 року в річному вимірі порівняно із січнем 2020 року прискорилася до 6,1%. Для порівняння: за підсумками грудня-2020 річна інфляція становила 5%.

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ціни інфляція НБУ прогноз підвищення

Джерело: Сьогодні

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