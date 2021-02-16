На скільки ще подорожчають бензин і дизель: експерти дали відповідь

Підвищення котирувань нафти до 63 доларів за барель на світових ринках 15 лютого призвело до подорожчання нафтопродуктів всередині України. При цьому вітчизняні трейдери зіграли на випередження і підняли ціни на бензин, дизель і автомобільний газ, не чекаючи поставок за новими тарифами. На думку експертів, ціна автопального зростатиме. На скільки – розбирався сайт "Сьогодні".
Заступник директора науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев вважає:
"Зараз явно "розганяється" висхідний тренд цін на нафту, що може призвести до зростання роздрібних цін на пальне ще на 50 коп./л і більше протягом поточного тижня, або майже до 30 грн/л бензину А-95. А в брендових мережах і більше".
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Директор "Консалтингової групи "А-95 "Сергій Куюн також каже, що за підсумками лютого в Україні сформується потенціал для зростання цін на бензин і дизпальне, рівний 1 грн/л. Але цього тижня експерт очікує лише коригування цінників в окремих мережах:
"Одна надія на "бодяжників", які охопили вже близько 20% ринку і не дозволяють легальним трейдерам занадто підвищувати ціни, особливо в глибинці, інакше ті втратять клієнтів. В умовах карантину влада ослабила боротьбу з нелегалами, і вони знову активізувалися. І стали реальним чинником стримування цін на ринку".
Сергій Куюн дав пораду водіям: орієнтуватися на ціни нелегалів, але заправлятися якісним пальним на офіційних заправках. Бо "економія" може обернутися збитками – доведеться ремонтувати паливну систему автомобіля.
Аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн прогнозує, що автогаз цього тижня теж продовжить дорожчати:
"Середня по ринку економічно обґрунтована ціна газу – 15,5 грн/л: у дискаунтерів – 15 грн, у великих брендів – 16 грн. Як бачимо, потенціал для зростання ще є. Але не факт, що він буде повністю реалізований цього тижня . Можливо, ціни зростутть до кінця лютого".
Причин для здешевлення автогазу Артем Куюн поки не бачить.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, чому в Україні злетіли ціни на бензин і автогаз.
Більше думок експертів читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Ринок пального: автогаз вже "золотий", чого очікувати далі".
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