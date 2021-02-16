На скільки ще подорожчають бензин і дизель: експерти дали відповідь

Зараз "розганяється" висхідний тренд цін на нафту, каже Геннадій Рябцев

Підвищення котирувань нафти до 63 доларів за барель на світових ринках 15 лютого призвело до подорожчання нафтопродуктів всередині України. При цьому вітчизняні трейдери зіграли на випередження і підняли ціни на бензин, дизель і автомобільний газ, не чекаючи поставок за новими тарифами. На думку експертів, ціна автопального зростатиме. На скільки – розбирався сайт "Сьогодні".

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Заступник директора науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев вважає:

"Зараз явно "розганяється" висхідний тренд цін на нафту, що може призвести до зростання роздрібних цін на пальне ще на 50 коп./л і більше протягом поточного тижня, або майже до 30 грн/л бензину А-95. А в брендових мережах і більше".

Читайте також: Пальне дорожчає семимильними кроками: коли ціни перестануть зростати

Директор "Консалтингової групи "А-95 "Сергій Куюн також каже, що за підсумками лютого в Україні сформується потенціал для зростання цін на бензин і дизпальне, рівний 1 грн/л. Але цього тижня експерт очікує лише коригування цінників в окремих мережах:

"Одна надія на "бодяжників", які охопили вже близько 20% ринку і не дозволяють легальним трейдерам занадто підвищувати ціни, особливо в глибинці, інакше ті втратять клієнтів. В умовах карантину влада ослабила боротьбу з нелегалами, і вони знову активізувалися. І стали реальним чинником стримування цін на ринку".

Сергій Куюн дав пораду водіям: орієнтуватися на ціни нелегалів, але заправлятися якісним пальним на офіційних заправках. Бо "економія" може обернутися збитками – доведеться ремонтувати паливну систему автомобіля.

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Аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн прогнозує, що автогаз цього тижня теж продовжить дорожчати:

"Середня по ринку економічно обґрунтована ціна газу – 15,5 грн/л: у дискаунтерів – 15 грн, у великих брендів – 16 грн. Як бачимо, потенціал для зростання ще є. Але не факт, що він буде повністю реалізований цього тижня . Можливо, ціни зростутть до кінця лютого".

Причин для здешевлення автогазу Артем Куюн поки не бачить.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, чому в Україні злетіли ціни на бензин і автогаз.

Більше думок експертів читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Ринок пального: автогаз вже "золотий", чого очікувати далі".

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