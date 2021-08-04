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На Покровській СЕС реалізовано унікальну систему діагностики й підтримки великих сонячних електростанцій

4 серпня 2021 14:27

Ірина Ненько Ірина Ненько

У межах проєкту запущена перша у світі автоматична безпілотна система моніторингу обладнання CЕС

Фахівці компанії ДТЕК ВДЕ розробили унікальну систему діагностики й підтримки великих сонячних електростанцій, яка підвищує ефективність роботи й забезпечує приріст генерації на 4% на рік. Покровська СЕС стала пілотним майданчиком для реалізації цього проєкту.

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Система OD.ISSAY дозволяє максимально автоматизувати процес управління станцією. Оригінальне програмне забезпечення, яке було розроблено спільно з партнерами компанії, збирає і аналізує великі масиви інформації, що надходять з різного обладнання. Раніше персоналу доводилося обробляти дані вручну, тепер система виконує це автоматично.

У рамах проєкту була також реалізована перша у світі автоматична безпілотна система моніторингу обладнання CЕС. Дрон на станції використовується як додатковий інструмент діагностики обладнання й раніше управлявся оператором вручну. Новий безпілотник працює автономно (без оператора), 24/7 і в будь-яку погоду. Виконуючи обліт по заданому маршруту, дрон здійснює візуальний огляд інфрачервоною камерою, фіксує дані й направляє їх на хмарний портал для обробки та аналізу. Нова технологія дозволяє підвищити точність діагностики обладнання до 91% і скоротити кількість помилкових виїздів на 95%.

Система діджитал моніторингу OD.ISSAY дозволяє постійно діагностувати стан обладнання, працювати на запобігання аварійним ситуаціям, зменшуючи час простоїв, а також спрощує роботу персоналу і нівелює людський фактор.

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У перспективі фахівці компанії планують масштабувати проєкт OD.ISSAY для подальшого використання на інших сонячних станціях.

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