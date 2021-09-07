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На "Новій пошті" українці відмовилися помітити крихку посилку – що стало причиною

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
7 вересня, 10:20
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Маркування "скло" робиться тільки на фірмові коробки
Поштовий оператор відстежить посилку і її стан / Фото: колаж "Сьогодні"
Поштовий оператор відстежить посилку і її стан / Фото: колаж "Сьогодні"

Українка поскаржилася в Мережі на те, що їй в одному з харківських відділень поштового оператора "Нова пошта" відмовилися помітити крихку посилку.

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Про це вона написала на сторінці "Нової пошти" у Facebook.

"Сьогодні відправляла дитині в коледж посилку-продукти. Мені було відмовлено в наклейці "скло", бо коробка не фірмова. Цікаво, моя дитина отримає осколки чи цілі продукти", – йдеться в повідомленні.

В "Новій пошті" оперативно відповіли жінці – пояснили, що маркування "крихке" робиться тільки на фірмові коробки.

"Маркування "крихке" робиться тільки на фірмові коробки. Все ж сподіваємося, що посилочка прибуде цілою і неушкодженою. Якщо виникнуть проблеми – пишіть, адже ми завжди тут і готові допомогти", – повідомили представники компанії.

Крім того, у жінки запитали, що саме вона відправляла і номер відправлення попросили, щоб відстежити його.

Міжнародні перекази Western Union

На початку серпня 2021 року "Нова пошта" оголосила про співпрацю з міжнародною платіжною системою Western Union. Клієнти української компанії тепер зможуть відправляти і отримувати грошові перекази, які доступні тільки в гривні, в відділеннях НП.

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Щоб перевести гроші, клієнту потрібно:

  • мати при собі посвідчення особи державного зразка;
  • знати повне ім'я одержувача і країну призначення;
  • після оплати транзакції відправник отримує від оператора контрольний номер грошового переказу, який повинен передати одержувачу.

Нагадаємо, в кінці липня "Нова пошта" зробила тестову відправку посилки за допомогою безпілотного літака Discovery (української компанії "Аеродрон"). Відстань в 480 км з відправленням БПЛА пролетів вперше в світі.

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