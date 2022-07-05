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На Monobank скаржаться клієнти за "скажені відсотки": якими змінами вони обурені

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 липня, 13:06
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Розповідаємо, що з 1 серпня змінює Monobank, та чому люди скаржаться на такі нововведення
Чому клієнти Monobank не задоволені змінами
Чому клієнти Monobank не задоволені змінами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через початок повномасштабної війни з Росією українські банки на певний час запровадили кредитні канікули. Після їх скасування банки залишили для своїх клієнтів пільги для кредитування. Але тепер і пільгові тарифи змінюються, зокрема в Monobank.

На спеціалізованому сайті "Мінфін" клієнтка залишила відгук щодо таких змін і пояснила, чому для користувачів це велика проблема.

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Великі відсотки повертаються

Як зазначила жінка, Monobank з 1 серпня повертає ставку 3,1% на кредити. Однак вона обурена, пояснюючи це тим, що під час воєнного стану для клієнтів мають зберігатися пільги.

"У такій скрутній ситуації у мене всі платежі своєчасні й оплата за відсотками проходить вчасно. Я живу в місті, де йдуть активні бойові дії, і в мене немає можливості платити за вашими шаленими відсотками... У такому разі я припиню взагалі оплату кредиту, і йдіть за російським кораблем! Коли в країні війна, ви включили мародерів. Дайте людям оплачувати хоча б те, що вони тягнуть", – написала жінка.

Як саме зміняться відсотки та чим у Monobank це пояснюють

Як зазначили у пресслужбі банку, з 1 червня кредитні канікули зупинилися і тепер потрібно вносити обов'язковий мінімальний платіж.

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"При внесенні мінімальних платежів вам залишається знижена ставка за кредитними продуктами банку – 1,6% за послугами в рахунок ліміту розстрочки та кредитного ліміту. На жаль, при невнесенні мінімального платежу банк буде змушений повернутися до довоєнних ставок – 3,1% за кредитним лімітом та 1,9% за послугами на рахунок ліміту за розстрочкою", – пояснили в Monobank.

Також якщо клієнт не вноситиме ці платежі, то це вплине на можливість встановлення ліміту за розстрочкою та ліміту на картку. Водночас пільги, які досі діють, стосуються того, що банк не списує пені, штрафи та неустойки при невнесенні мінімального платежу згідно з постановою НБУ.

А от вже з 1 серпня діятимуть нові умови щодо відсотків. Банк повернеться до звичайних тарифів кредитних продуктів:

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  • 3,1% на місяць за карткою;
  • 1,9% за розстрочкою та кредитом готівкою (на кредити, відкриті до 1 серпня, збережеться пільговий тариф до кінця чинності договору).

"Якщо ви не зробите обов'язковий мінімальний платіж у липні, то ваша заборгованість буде перерахована на стандартні умови з 1 липня. Рекомендуємо поповнити картку у липні, щоб ще місяць залишатися на пільгових умовах. Внесення обов'язкових платежів дозволяє нам відновити кредитування та підтримати економіку України", – у підсумку відповіли клієнтці.

Які ще зміни чекають на клієнтів Monobank

Як повідомили в банку, з 1 липня користувачі знову можуть знімати готівку та переказувати гроші на інші картки в рахунок кредитних коштів.

Також у Monobank відкрили нові картки. Для всіх ФОП у Monobank тепер доступна валютна картка для витрат на відрядження. Тобто ті, хто знаходяться за кордоном, можуть витрачати гроші на відрядження просто з рахунку ФОП через Apple Pay або Google Pay. Також клієнтам доступна можливість знімати готівку.

"Сьогодні" писали і про те, що користувачам Monobank, які займаються бізнесом в інтернеті, надали можливість простіше здійснювати операції приймання платежів за товари. Читайте також, як поповнити картку Monobank у Польщі.

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