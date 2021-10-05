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На межі краху: китайська компанія-гігант Evergrande розпродає головні активи

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
5 жовтня, 13:10
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Китайський гігант Evergrande намагається врятуватися від дефолту: інвестори за безцінь скуповують акції
Торги акціями Evergrande на біржі в Гонконгу припинені - причина
Торги акціями Evergrande на біржі в Гонконгу припинені - причина / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 4 жовтня, Гонконгська біржа призупинила торги акцій китайської компанії-гіганта Evergrande, яка опинилась на межі банкрутства.

Про це пише "Forbes".

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Причиною призупинення торгів стали чутки про вірогідну угоду, в рамках якої цей гігант на ринку нерухомості продасть свій найдорожчий актив – Evergrande Property Services Group.

Торги акціями цієї компанії з управління нерухомістю китайська біржа також зупинила.

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Таким чином Evergrande намагається розрахуватись з боргами, яких у неї понад 300 млрд. доларів і це гарний знак для кредиторів і інвесторів.

Якщо компанія не виконає свої боргові зобов’язання протягом 30 днів її чекає дефолт.

Тож інвестори починають скупати акції Evergrande за надзвичайно низькими цінами.

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Чим це небезпечно?

Раніше, "Сьогодні" разом з експертами розбирались, чи може Evergrande повторити сценарій американського банку Lehman Brothers, який призвів до світової кризи у 2008 році.

Інвестиційний аналітик Сергій Фурса вважає, що китайська влада цілеспрямовано веде компанію до дефолту і ситуація є повністю контрольованою.

Президент українського аналітичного центру Олександр Охріменко також вважає, що ситуація в Китаї не може суттєво вплинути на світову економіку.

24 вересня влада Китаю заявила, що нанесе важкий удар по криптовалюті і заборонила усі транзакції через неї.

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