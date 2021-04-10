На чому українці економлять під час локдауну

Епідемія коронавірусу, якій не видно кінця-краю, змушує українців все більше затягувати паски. Доходи падають, тому, щоб вижити, в сімейному бюджеті урізаються багато статей витрат. Перш за все ті, без яких можна обійтися. Сайт "Сьогодні" розібрався, в чому собі стали відмовляти українські сім'ї.

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Доходи майже не зростають

Через падіння в економіці доходи українців фактично застигли на місці. За останніми даними Держслужби статистики, номінальні зарплати з початку року зросли на 212 грн (+ 1,7%) або до 12549 грн. А реальні зарплати, що враховують інфляцію, збільшилися лише на 0,7% (86 грн). Але все одно це нижче, ніж було в грудні 2020 року: тоді середній по країні заробіток був 14179 грн, зараз зарплати серйозно впали.

Але, нагадаємо: середня зарплата по країні не повністю відображає реальну ситуацію. Статистика не враховує приблизно 25% працівників – тих, хто працює в мініструктурах з чисельністю до 10 тис. чол., а також приватних підприємців. Плюс ще близько мільйона безробітних. Тому необхідність скорочувати витрати, щоб якось звести кінці з кінцями, об'єктивна.

Чи не відпочивають і менше їдять

За даними Research & Branding Group – компанії в галузі досліджень ринку і рекламної діяльності, у березні 2021 року найбільший відсоток респондентів тепер економить на відпочинку – таких більше половини (див. Інфографіку).

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Також 50% українців стали менше купувати одягу і взуття, 44% економлять на їжі, 41% – на розвагах. Набагато меншій кількості людей вдається заощадити на лікуванні та купівлі великої побутової техніки – холодильниках, пральних машинах і так далі. Ще один спосіб зберегти гроші – комунальні витрати. Мається на увазі, що за них люди все ж платять), але разом з тим намагаються менше використовувати води, перш за все гарячої, електроенергії та газу. Таких, за даними досліджень, 28% респондентів. Зовсім невеликий відсоток скоротив витрати на транспорт і зв'язок – відповідно 18% і 14%.

Люди стали відмовлятися від предметів розкоші – про це повідомили 23% опитаних. Але знайшлися 5%, які як і раніше ні в чому собі не відмовляють. Чи то доходи у них високі, то чи потреби скромні.

Як карантин вплинув на споживчі настрої

Альтернативні дослідження аудиторської і консалтингової компанії "Делойт" в Україні дали схожі результати, але є і розбіжності. Так аналітики компанії зазначають, що за час епідемії 60% українців стали економити на покупці косметики, 61% – на одязі та взутті 62% – на промтоварах повсякденного попиту (побутова хімія, труси-шкарпетки, предмети гігієни). А ось витрати на ліки стали більшими у 31% респондентів.

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Витрати на харчування знизилися у 66% опитаних, але не за рахунок того, що вони стали гірше харчуватися, а через зниженням витрат на алкоголь, який статистика відносить до харчових продуктів. Також 64% респондентів стали менше відвідувати бари і ресторани, навіть коли ці заклади працювали. Але загалом, на їжі люди не економлять.

Нова тенденція життя в умовах епідемії – українці все більше купують онлайн, з доставкою товарів додому. Таких зараз 57% серед респондентів, з них 39% стали ходити в офлайн-магазини рідше, а 18% купують тільки через інтернет. Головним чином, це люди віком 18-29 років. А ось вік 45+ віддає перевагу традиційним способам покупок. При цьому 40% респондентів говорять, що не відчувають себе в безпеці, перебуваючи в супермаркетах і торгових центрах.

Цікаво, що "наживо" люди вважають за краще купувати їжу (59%), спиртне (57%), ліки (52%), а через інтернет – косметику та парфумерію (18%), побутову техніку і електроніку (17%), дитячі товари і іграшки (16%).

Експерти: на їжі українець заощаджувати не буде

Економісти Олександр Охріменко (Український аналітичний центр) і Олег Пендзин (Економічний дискусійний клуб) згодні з тим, що українці тепер змушені економити на всьому. Крім їжі.

"Відмова від відпочинку і розваг викликана трьома причинами: нестача коштів, карантинні обмеження і побоювання захворіти коронавірусом, – говорить Олександр Охріменко. – Ймовірно, відсутність тривалих поїздок викликало і економію транспортних витрат. Але швидше за все, ця економія пов'язана з переходом на віддалену роботу, втратою роботи. Падіння попиту на великі покупки можна пояснити тим, що люди почали збирати заощадження на випадок лікування від коронавірус. А от зниження витрат на їжу мені важко пояснити, можливо, асортимент продуктів став більш бюджетним. Або люди перестали робити запаси, як було рік тому, під час минулого локдауна ".

Олег Пендзин також говорить, що на їжі українець економити не буде.

"У нас зараз середня сім'я витрачає на продукти до 60% доходів і ця цифра практично стабільна з року в рік. Перше від чого відмовляються при падінні доходів – це подорожі, розваги, покупки нового телевізора-холодильника, якщо старий працездатний. Те ж стосується і купівлі нового одягу і взуття. Також багато дійсно стали економити на комуналці – це вода, газ, електроенергія. Люди відмовляються від косметичних операцій, протезування зубів, це головна стаття економії витрат на медицину ".

Чого чекати у цьому році

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Експерти прогнозують, що локдаун у нас надовго, а прагнення українців до економії витрат посилиться. Але, на думку Олександра Охріменка, як тільки обмеження скасують, відразу зростуть видатки населення на розваги і відпочинок.

Олег Пендзин, навпаки, говорить, що і після скасування локдауна основна маса українців не стане більше подорожувати, купувати нові речі і розважатися. У них для цього просто не буде коштів. Можуть зрости витрати на транспорт, оскільки збільшиться кількість поїздок по Україні – до рідних, на дачі, на бюджетний відпочинок.

Влада заявила про готовність допомогти матеріально тим, хто найбільше постраждав через локдаун. Детальніше дивіться в сюжеті.

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