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На боротьбу з рупорами Кремля виділять 500 мільйонів: що вирішила РНБО

14 травня, 20:43

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Багатоканальна телемережа покриє 95% України, включаючи прикордонні і окуповані території

Російська пропаганда лізе з усіх щілин

Російська пропаганда лізе з усіх щілин / Фото: DELFI.LV

Рада нацбезпеки та оборони ухвалила рішення про побудову загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Multiplex MX-7, яка до кінця 2021 року має покривати не менш як 95% території України, включаючи прикордонні регіони.

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Як повідомляє пресслужба Офісу президента, це буде зроблено для забезпечення інформаційної безпеки держави.

МХ-7 транслюватиме від 10 до 12 каналів: передусім державні телекомпанії та Суспільне мовлення. Всі комерційні канали будуть допущені до трансляції за результатами конкурсу, який проводитиме Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Оператором мультиплексу визначений Концерн РРТ, що входить до сфери управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, йдеться у повідомленні.

На проект під державні гарантії візьмуть кредит у 490 млн грн у межах програми забезпечення національної безпеки і оборони, повідомляє Офіс президента.

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А глава Мінцифри Михайло Федоров заявив: "Сьогодні прийнято рішення створити безкоштовну мережу мультиплекс, щоб люди змогли дивитися українське ТБ на окупованих територіях і не потрапляли під вплив російської пропаганди".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також заявив, що на засіданні РНБО було прийнято рішення провести аудит угод про продаж земельних ділянок і будівництво будинків в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці. За його словами, мова йде про майже 400 гектар заповідної землі і більш як 100 державних будівель і дач.

Відео: Telegram

Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО

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