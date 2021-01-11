Русский
$ 28,28
34,91
  1. Економічні новини
  2. Економіка

На 4-й день локдауну влада вирішила пояснити бізнесу, як можна працювати

11 січня, 14:52

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Між владою і громадянами не повинно бути непорозумінь, каже президент Зеленський

Президент Володимир Зеленський дав завдання Кабінету міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантину, запровадженого з 8 до 24 січня.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

На нараді щодо запобігання COVID-19 прем'єр Денис Шмигаль докладно розповів про ситуацію із зараженням і про стан справ у медичній сфері. Він зазначив, що завдяки покращенням у сфері медицини і збільшенню кількості ліжок з доступом до кисню летальність в Україні становить лише 1,8%, тоді як у світі цей показник – 2,14%.

Він також розповів, що обмеження в Україні значно м'якіші за локдауни в європейських країнах, зокрема в багатьох державах введено комендантську годину, а жорсткий локдаун триває значно довше, аніж два-три тижні і постійно продовжується.

Президент Зеленський дав доручення уряду якомога швидше вийти з докладною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою і людьми.

В тренді
Дуров закликав переходити на Android: 7 мінусів iPhone та App Store
Реклама

Читайте також: А локдаун отменили? Мы проверили соблюдение карантина в Киеве (фото и видео)

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" пояснював: до якого числа триватиме і що працюватиме в "локдаун зимових канікул".

Також нагадаємо, що в деяких містах протестують проти локдауну.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бізнес Володимир Зеленський нарада коронавірус Денис Шмигаль COVID-19 локдаун

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Що буде з курсом долара до старого Нового року
Що буде з курсом долара до старого Нового рокуЕкономіка
Що буде з курсом долара з Нового року до Різдва
Що буде з курсом долара з Нового року до РіздваЕкономіка
Росіяни повернули в зону будівництва
Росіяни повернули в зону будівництва "Північного потоку – 2" старий трубоукладачЕкономіка
Як зв'язок 5G впливає на кров людини – експеримент
Як зв'язок 5G впливає на кров людини – експериментУкраїна
Нова філософія WhatsApp: поділися даними або помри. Чому все так сумно? (рос.)
Нова філософія WhatsApp: поділися даними або помри. Чому все так сумно? (рос.)Економіка
Реформа пенсійної системи: чому українці не довіряють державі
Реформа пенсійної системи: чому українці не довіряють державіЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти