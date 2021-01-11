На 4-й день локдауну влада вирішила пояснити бізнесу, як можна працювати

Між владою і громадянами не повинно бути непорозумінь, каже президент Зеленський

Президент Володимир Зеленський дав завдання Кабінету міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантину, запровадженого з 8 до 24 січня.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

На нараді щодо запобігання COVID-19 прем'єр Денис Шмигаль докладно розповів про ситуацію із зараженням і про стан справ у медичній сфері. Він зазначив, що завдяки покращенням у сфері медицини і збільшенню кількості ліжок з доступом до кисню летальність в Україні становить лише 1,8%, тоді як у світі цей показник – 2,14%.

Він також розповів, що обмеження в Україні значно м'якіші за локдауни в європейських країнах, зокрема в багатьох державах введено комендантську годину, а жорсткий локдаун триває значно довше, аніж два-три тижні і постійно продовжується.

Президент Зеленський дав доручення уряду якомога швидше вийти з докладною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою і людьми.

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" пояснював: до якого числа триватиме і що працюватиме в "локдаун зимових канікул".

Також нагадаємо, що в деяких містах протестують проти локдауну.

Відео: Сьогодні

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