На 4-й день локдауну влада вирішила пояснити бізнесу, як можна працювати

Президент Володимир Зеленський дав завдання Кабінету міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантину, запровадженого з 8 до 24 січня.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
На нараді щодо запобігання COVID-19 прем'єр Денис Шмигаль докладно розповів про ситуацію із зараженням і про стан справ у медичній сфері. Він зазначив, що завдяки покращенням у сфері медицини і збільшенню кількості ліжок з доступом до кисню летальність в Україні становить лише 1,8%, тоді як у світі цей показник – 2,14%.
Він також розповів, що обмеження в Україні значно м'якіші за локдауни в європейських країнах, зокрема в багатьох державах введено комендантську годину, а жорсткий локдаун триває значно довше, аніж два-три тижні і постійно продовжується.
Президент Зеленський дав доручення уряду якомога швидше вийти з докладною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою і людьми.
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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" пояснював: до якого числа триватиме і що працюватиме в "локдаун зимових канікул".
Також нагадаємо, що в деяких містах протестують проти локдауну.
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