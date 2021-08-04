МВФ зверне увагу на реформу ринку електроенергії і тарифи на електроенергію, – Фурса

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Міжнародний валютний фонд включить реформу ринку електричної енергії в наступну програму підтримки України.

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Про це повідомив інвестиційний аналітик Сергій Фурса, інформує "Politeka".

"Поки що ринок електроенергії ніколи не був частиною програми МВФ. Наступна точно буде мати ринок електроенергії, бо там у нас шалений бардак. І можна звичайно знижувати (тариф для населення – прим.) до нуля, наприклад, але все рівно за це хтось заплатить. У нас вже зараз шалена різниця між цінами для населення і цінами для промисловості. От цю різницю покриваємо ми з вами, з податків", - зазначив аналітик в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він наголосив, що в енергоринку існує шалений дефіцит і криза неплатежів.

"Ця дірка все рівно лягає на бюджет, це наш із вами борг. Ми все рівно за це заплатимо. Дійсно, держава має допомагати тим, хто потребує цієї допомоги. І такий механізм завжди є – субсидії. Тобто встановіть ринкові ціни, так, це буде боляче, для всіх боляче. Але якщо людина дійсно бідна людина, то вона потребує і отримає субсидії. І взагалі не відчуває цих коливань", - наголосив Фурса.

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Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт·год при ринкових цінах вище 4 грн/кВт·год. Він у 4 рази нижче ніж в країнах Європи.

3 серпня стало відомо про плани уряду знизити тарифи ще на 50 коп./кВт·год за рахунок скорочення витрат на ремонт ліній електропередачі.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% платіжки – це опалення і газ.