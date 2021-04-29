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Чи можна заощадити на великодній випічці? Ми провели експеримент

29 квітня, 11:31

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Паски випекли з двох абсолютно різних видів тіста, однаково упакували і з'ясували, якій із них віддали перевагу дегустатори

Традиційна великодня випічка в 2021 році подорожчала на 21%. Але і на ній можна заощадити. Як показав експеримент "Сьогодні", бісквітна паска-обманка стане всього у 17 гривень, в той час як традиційна дріжджова – більш ніж у 35 гривень. Є тільки один мінус – втрата у смаку. Але чи настільки вона істотна, як здається? Про це ми запитали пересічних українців. Виявилося, що навіть дешеву паску можуть прийняти за дорогу.

Відео: Сьогодні
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З чого складаються наші паски? В обидві кореспондента "Сьогодні" Дарина Мельник додала родзинки в сиропі. Але в дорогу випічку великі, а в дешеву – маленькі. Тісто різниться сильніше – у бісквітне йдуть тільки яйця, борошно, цукор і трохи ванілі. Для дорої паски використовуються дріжджі, молоко, жовтки, борошно, вершкове масло, цукор і мед.

З решти білків зробили швейцарську меренгу, щоб використовувати її в якості глазурі. Прикраси на обох пасках – майже однакові.

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З готовими стравами ми вирушили на вулицю, щоб запитати у людей, яка з пасок, на їхню думку, домашня, а яка – з магазину. Майже всі, хто спробував, бісквітну паску вважали домашньою, а справжню, на жовтках -
магазинною. З пантелику людей збивала дешева посипка, але дріжджова паска все одно виявився смачнішою.

Нагадаємо, за підрахунками "Інституту аграрної економіки" в цілому великодній набір продуктів подорожчав на чверть. Втім, експерти вважають, що після Великодня подешевшають як мінімум яйця і м'ясо.

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