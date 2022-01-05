Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💥 Майдан у Казахстані ⚡ У Харкові обвалився будинок 💼 Політичні прогнози 2022 🍰 Готуємо на Різдво
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Можете втратити все: що робити, якщо пропустили термін прийняття спадщини

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 січня, 05:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Разом із експертом розповідаємо, куди звертатися у разі пропуску строку для прийняття спадщини
Що робити, якщо пропустили термін прийняття спадщини
Що робити, якщо пропустили термін прийняття спадщини / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Більшість громадян хоч раз у житті стикаються зі спадкуванням – правовим механізмом, що врегульовує перехід прав на майно від особи, яка померла до спадкоємців.

Часто близькі померлого важко переживають смерть рідної людини і не надають належної уваги та значення спадкуванню, пропускаючи відведений на це законом термін.

Реклама

Що робити, якщо ви вчасно не прийняли спадщину, "Сьогодні" розбирались разом із адвокатом, партнером Адвокатського Об’єднання "BSB Partners" Олексієм Швидким.

З метою отримання спадщини особа повинна звернутися до нотаріуса з повідною заявою. І тут закон діє жорстко, каже експерт.

Цивільним законодавством встановлено термін для прийняття спадщини, який складає шість місяців із моменту її відкриття (з дня смерті спадкодавця).

Реклама

Протягом цього часу спадкоємець, який бажає отримати спадщину, але на момент її відкриття не проживав постійно із спадкодавцем, має подати заяву про прийняття спадщини.

"Якщо спадкоємець не подав заяву про прийняття спадщини, або подав її після того, як строк сплинув, він вважається таким, що не прийняв спадщину і нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину", – зазначає Олексій Швидкий.

Що робити?

Якщо ви прийшли до нотаріуса відкривати спадкову справу, а вам кажуть, що ви пропустили строк на прийняття спадщини, по-перше, необхідно звернути увагу, чи проживали й були зареєстровані із померлим за однією адресою на день смерті.

Якщо так, то фактично ви прийняли спадщину і проблем із отриманням свідоцтва про спадщину не повинно бути.

Реклама

А якщо ні? В такому випадку може бути встановлено додатковий строк для прийняття спадщини з таких підстав:

  • за письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину (якщо такі спадкоємці є, та існує згода між ними);
  • на підставі судового рішення про встановлення додаткового строку, достатнього для подання заяви про прийняття спадщини.

У випадку звернення до суду для отримання рішення про встановлення додаткового строку, необхідно довести поважність причин пропуску строку для прийняття спадщини.

У цьому випадку поважними можуть бути причини, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій для прийняття спадщини.

До них можуть віднести:

  • тривалу хворобу спадкоємців;
  • перебування спадкоємця тривалий час за межами України;
  • відбування покарання в місцях позбавлення волі;
  • перебування на строковій військовій службі в Збройних Силах України;
  • необізнаність спадкоємця про наявність заповіту;
  • велику відстань між місцем постійного проживання спадкоємців і місцем знаходження спадкового майна;
  • складні умови праці, які, зокрема, пов`язані з тривалими відрядженнями, в тому числі закордонними.

Суди, зазвичай, не визнають поважними причинами:

  • необізнаність позивача щодо строку та порядку прийняття спадщини;
  • необізнаність особи про наявність спадкового майна;
  • похилий вік; непрацездатність;
  • невизначеність між спадкоємцями, хто буде приймати спадщину;
  • відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини.

"Тому, коли ви опинились в такій ситуації раджу звернутися до адвоката, оскільки судова практика дуже вибаглива до таких випадків і, не маючи певного досвіду, дуже складно отримати позитивне рішення", – додав адвокат.

Що робити, якщо помер один зі спадкоємців?

Раніше "Сьогодні" з адвокатом Юлією Самборською розбирались, кому дістанеться частка майна, якщо один зі спадкоємців помер.

За словами експертки, у цьому випадку діє так звана спадкова трансмісія.

Тобто у разі смерті одного зі спадкоємців після відкриття спадщини, право на прийняття належної йому частки спадщини, переходить до його спадкоємців.

"Сьогодні" також писали, кому потрібно декларувати спадщину та розповідали про види та правила оформлення заповіту.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ньюзмейкер
Вікторія Барановська

Вікторія Барановська

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.3

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

30.77

#людина_цього_дня
4 січня. Едріан Сміт. Цього дня 12 рокі тому (2010) у місті Дубай відбулося урочисте відкриття хмарочоса “Бурдж-Халіфа”, спроектованого американським архітектором Едріаном Смітом…
На зустріч із героєм!
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Іграшки на мільярди
Звідки їде новорічний настрій?
Отримай порцію свята
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти