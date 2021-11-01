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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Може кожен одержати з рештою: українцям за десятки тисяч гривень продають рідкісну монету

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
1 листопада, 17:13
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Продавець виставив монету на одному з онлайн-аукціонів зі стартовою ціною 18 тис. грн
Таких монет була лімітована кількість, вони одразу ж розійшлися між нумізматами
Таких монет була лімітована кількість, вони одразу ж розійшлися між нумізматами / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці можуть отримати тисячі гривень за монету номіналом 1 грн 1992 року випуску. Виявилося, що випускати такі монети почали лише у 1995 році, а 1992 була лише експериментальна партія.

Лот розміщено на онлайн-аукціоні Violity.

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Продавець виставив монету зі стартовою ціною 18 тис. грн. За лотом стежать понад 50 покупців. Оскільки таких монет була лімітована кількість, вони одразу розійшлися між нумізматами. Незважаючи на те, що така монета є досить рідкісною, вона спокійно може потрапити до українців разом із рештою.

/ Фото: скріншот

А якщо така монета ще й із браком виготовлена, то її вартість зросте у рази.

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Зазначимо, що за монету таким самим номіналом, на одному з онлайн-аукціонів можна отримати 100 тисяч гривень. Продавець пише, що вона наділена містичною силою. На монеті 2006 року, на куполі храму, за його словами, видно Шиву, що танцює, – брак плавки. Монету через брак вже прозвали "Шивою, що танцює".

/ Фото: скріншот

Раніше ми повідомляли, що на аукціонах для нумізматів продають кілька тисяч радянських монет. Найчастіше номінал цих монет відповідає їх реальної вартості.

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Наприклад, пробна монета 15 копійок, не вийшла в обіг, виготовлена зі сталі з латунним покриттям коштує на аукціоні понад 20 тисяч гривень (близько 800 доларів).

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