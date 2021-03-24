"Мотор Січ" націоналізують: Зеленський схвалив

Президент увів у дію рішення РНБО про повернення підприємства до держвласності

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про націоналізацію "Мотор Січі". У ньому йдеться про те, що підприємство потрібно повернути до держвласності у "конституційний способом" найближчим часом. Водночас усі, хто вкладав кошти в "Мотор Січ", мають отримати компенсацію.

Реклама

Рішення РНБО Зеленський схвалив указом № 108/2021. Документ вже набув чинності. Контролює його виконання секретар РНБО Олексій Данілов.

Щоб націоналізувати "Мотор Січ", потрібно прийняти законопроєкт. Його вже готують у "Слузі народу" й обіцяли презентувати результат до кінця березня.

Рішення про необхідність націоналізувати "Мотор Січ" прийняли, незважаючи на загрозу нових позовів з боку китайських інвесторів. У компанії Skyrizon Aircraft Holdings назвали "неприпустимими" заяви про можливу націоналізацію підприємства.

Раніше китайці вже почали міжнародний арбітраж проти України на 3,5 млрд доларів.

Реклама

Проти вкладень китайських інвесторів у "Мотор Січ" виступали в США.

"Мотор Січ" (Запоріжжя) – одна з провідних корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних двигунів і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама