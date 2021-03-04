"Мотор Січ" готують до націоналізації. Вже є законопроєкт

Найближчим часом до Верховної Ради внесуть законопроєкт про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".

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Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами Арахамії, документ вже підготували, він може з'явитися в парламенті вже цього тижня.

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"Це питання обороноспроможності. Потрібно врегулювати правовий статус цієї компанії. <...> Це частина ситуацій у відносинах з Китаєм, треба проводити переговори. Зараз не визначений стан підприємства, а там працюють кілька десятків тисяч людей. Вони звертаються до нас і просять визначити, який статус і яке майбутнє у цього підприємства ", – розповів нардеп.

Нагадаємо, у грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" почали міжнародний арбітраж з метою стягнення з держави Україна 3,5 млрд доларів, оскільки кваліфікують дії української влади як експропріацію їх інвестицій в це підприємство.

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А США вже давно змагаються з Китаєм за "Мотор Січ" – одну з провідних корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних двигунів і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

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