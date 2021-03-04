Русский
$ 27,85
33,56
  1. Новини економіки
  2. Економіка

"Мотор Січ" готують до націоналізації. Вже є законопроєкт

4 березня, 13:30

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Документ внесуть до Верховної Ради дуже скоро, анонсував Арахамія

Найближчим часом до Верховної Ради внесуть законопроєкт про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".

Реклама

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами Арахамії, документ вже підготували, він може з'явитися в парламенті вже цього тижня.

Читайте також: Скандал із "Мотор Січчю". Турбогвинтові пилососи, чи все ж таки авіація?

"Це питання обороноспроможності. Потрібно врегулювати правовий статус цієї компанії. <...> Це частина ситуацій у відносинах з Китаєм, треба проводити переговори. Зараз не визначений стан підприємства, а там працюють кілька десятків тисяч людей. Вони звертаються до нас і просять визначити, який статус і яке майбутнє у цього підприємства ", – розповів нардеп.

Нагадаємо, у грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" почали міжнародний арбітраж з метою стягнення з держави Україна 3,5 млрд доларів, оскільки кваліфікують дії української влади як експропріацію їх інвестицій в це підприємство.

Реклама

А США вже давно змагаються з Китаєм за "Мотор Січ" – одну з провідних корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних двигунів і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Верховна Рада націоналізація законопроекти Мотор Січ Давид Арахамия

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)
Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)Економіка
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїзд
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїздЕкономіка
Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримає
Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримаєЕкономіка
Затриманому в
Затриманому в "Борисполі" Яценку оголосили підозру: опубліковані фотоЕкономіка
В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 року
В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 рокуЕкономіка
Санкції в дії: чи закриються магазини
Санкції в дії: чи закриються магазини "Спортмастер", O'Stin та іншіЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти