Шахраї згадали стару схему обману з таксі: як наживаються на українцях

"Таксисти" просять українців продиктувати їм код підтвердження, що прийшов на їхній телефон

Такі повідомлення раніше отримували і у Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахраї використовують нову схему обману – представляються таксистами і намагаються "розвести" людей на гроші.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативне".

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Шахраї надсилають українцям коди від імені популярних служб таксі. Пізніше вони дзвонять та просять продиктувати цифри. Якщо це зробити, можна залишитися без грошей.

Як розповів мешканець Дніпра, йому зателефонував чоловік, котрий представився водієм служби таксі Bolt. Він сказав, що хотів підтвердити поїздку від клієнта, але ненароком помилився цифрою і відправив йому код для активації поїздки. Чоловік попросив українця продиктувати цей код.

Дніпрянин відмовився продиктувати код незнайомцю та зберіг свої гроші. Виявилося, що йому надіслали SMS-повідомлення шахраї.

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/ Фото: скріншот

Зловмисники з іншого смартфона встановлюють програму з платіжною системою та вводять чужий номер телефону. Повідомлення з кодом активації, відповідно, надходить на номер українців. А якщо дати аферистові отриманий код, то він отримає доступ до облікового запису, до якого прив'язана банківська картка та номер мобільного.

Такі повідомлення раніше отримували й у Харкові, тож схема вже не нова. Невідомо, ті ж шахраї розсилають повідомлення, або їх кілька.

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"Прийшло SMS від служби таксі Bolt із чотиризначним кодом, зателефонував невідомий номер, представився водієм даної служби таксі і сказав, що ненароком прийняв з мого номера замовлення і щоб його скасувати попросив код із SMS. У результаті з мого акаунта почали замовляти поїздки з різних областей України", – розповів жертва схеми.

На один із таких викликів встигла приїхати машина, а вартість поїздки була 7 тис. грн, але шахраї не встигли списати гроші.

Як уберегтися?

У Кіберполіції українцям розповіли, як не потрапити на вудку шахраїв і не втратити свої гроші.

А саме:

не робіть банківські операції, коли підключені до публічної мережі,

не використовуйте мережі Wi-Fi, які просять авторизуватися телефоном, електронною поштою або соцмережами: цим можуть скористатися зловмисники,

вимкніть опцію загального доступу до файлів,

забороніть виявлення свого девайса іншими користувачами мережі,

вимкніть опцію автоматичного підключення до відкритої мережі,

використовуйте VPN під час підключення до мережі Wi-Fi,

не реєструйтесь на нових ресурсах при використанні невідомої мережі,

якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення – не використовуйте таку мережу.

Раніше ми повідомляли, що на Хмельниччині жінка намагалася отримати виплату за вакцинацію, проте потрапила до афери. Вона надала шахраям особисту інформацію.

Нагадаємо, що у Волинській області шахраї обдурили жінку та вкрали з її карти 70 тисяч гривень. Постраждала намагалася купити сервіз в інтернеті та ввела дані зі своєї картки.