Шахраї придумали нову схему обману: як наживаються на українцях

Потерпілий подав заявку на повернення податку, але з його карти списали 2 тис. грн за вигадані послуги

Шахраї рекламують вигадану компенсацію ПДВ / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні шахраї щосили розганяють в інтернеті рекламу про компенсацію ПДВ від держави для всіх бажаючих. Обіцяють компенсувати оплату комунальних послуг і ліків, а насправді – крадуть гроші.

Як працює шахрайська схема, з'ясували "Сьогодні".

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Потерпілий українець розповів, що він подав заявку на повернення податку, і програма йому показала, що держава може повернути 28 000 гривен.

"Треба було оплатити юридичні послуги, як потім виявилося. Спочатку сума здавалася мізерною, і тому я на це пішов. Потім далі і ще якась послуга, і ще", – каже потерпілий.

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Так за кілька вигаданих послуг з картки українця шахраї здерли 2000 гривень.

"Є інший спосіб... Вас перенаправляють на таку ж платіжну систему, але просять підтвердити наявність певної суми на вашій карті, і замість кнопочки "підтвердити", яку перейменували, насправді ця кнопочка – "сплатити", – розповідає експерт з безпеки Руслан Болгов.

Афера існує вже кілька місяців. Кіберполіція постійно блокує ресурси шахраїв, і ті продовжують видавати себе за державну організацію.

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Як розповідає експерт з кібербезпеки Ігор Коваленко, цей сайт шахраї видають за державний. Однак українцям варто звертати увагу на те, що всі державні сайти закінчуються абревіатурою gov.ua.

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку "Приват24" – дедалі більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Також повідомлялося, що в Україні шахраї придумали нову схему для обману людей – цього разу за допомогою відправки товару післяплатою через "Нову пошту".