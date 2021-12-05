Чим старіше, тим дорожче? Скільки можна отримати за непотрібні радянські копійки

На аукціоні одну копійку 1949 року продають за 200 тисяч гривень

Радянські монети з кожним роком коштують все більше і більше / Фото: Колаж: Сьогодні

На аукціонах продають рідкісні радянські монети за великі гроші. На їхню вартість впливає рідкість, номінал та зовнішній вигляд екземпляра.

"Сьогодні" знайшли їх на одному із онлайн-аукціонів.

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Ось таку одну копійку 1949 року продають за 200 тисяч гривень. На ній немає жодних особливостей, але за рахунок року випуску це досить рідкісний екземпляр.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

5 копійок 1934 року продають за 180 тисяч гривень. На монеті написано "пролетарі всіх країн об'єднуйтесь". Судячи з фото, вона у хорошому стані.

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/ Фото: скріншот

А п'ять копійок 1955 року продають за 100 тисяч гривень. Незважаючи на те, що монета виглядає не найкращим чином, її продають дорого. Їй більше 65 років, і мало в кого ще залишився такий екземпляр.

/ Фото: скріншот

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Що ще продають?

Один із українських банків відкрив інтернет-магазин, в якому продає іноземні цінні монети . В основному вони виготовлені зі срібла та золота. Там є цікаві зразки, присвячені новому 2022 році.

На аукціонах користуються попитом і українські монети. За одну гривню 1992 року випуску можна отримати добрі гроші. Виявилося, що випускати такі монети почали лише у 1995 році, а 1992 року була лише експериментальна партія. А 900 тисяч гривень можна отримати за рідкісну монету із заводським шлюбом, який нібито має містичну силу. А таку ж, такого ж року випуску та номіналу, продають на аукціоні по 100 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що на аукціонах пропонують і рідкісні купюри, деякі з них перебувають у зверненні, але через особливості стоять набагато дорожче від свого номіналу. За них продавці просять кількадесят тисяч гривень.

Нагадаємо, що багато українців через непотрібність вже давно викинули старі радянські монети, адже за них уже майже 30 років нічого неможливо купити. Але ті, хто вирішив не поспішати чи залишив собі на згадку, можуть продати їх за хорошу ціну.